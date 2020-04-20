【Rolex】Daytona計時錶必知9個關鍵字　微小變化價格有明顯差異

勞力士最受歡迎的複雜功能手錶——Cosmograph Daytona入手難度很高早就不是什麼祕密了，它的搶手度甚至不單只有新錶而已，古董Daytona、老Daytona在拍賣市場上也常常聽到捷報傳來，最有名的例子莫過於2017年在紐約舉行的富藝斯拍賣上，以11,002,000瑞郎（約合港幣8千7百萬）驚人天價售出的Paul Newman Daytona Ref. 6239，雖然這款錶在2019年的Only Watch拍賣會上被PP的6300A超車改寫史上最貴手錶身價紀錄，但是Daytona 6239目前還是穩佔老二的寶座，可見收藏家對這款手錶的愛有多深。至於如果你想要入手新錶，通常店家也不會馬上就有貨讓你銀貨兩訖，而是要先進入等候名單先排隊等錶再說。

▼▼▼按圖放大看9個Daytona計時錶必知的關鍵字，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

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有關Daytona的大小里程碑相當多，畢竟這款錶在1963年就已經問世了，至今也一路累積出各式各樣的版本與改款，當然如果要回顧Daytona的風光歷史那可能太落落長了，本篇主要是要介紹有關Daytona手錶幾個重要知識，只要先記牢以下這幾個關鍵字，你也可以朝Daytona行家之路邁進了。

1. Cosmograph

這其實是Daytona在初出時勞力士訂定的正式名稱，而從早期版本到現在，「Cosmograph」字樣大都被放在面盤12點方向勞力士Logo的下方。

2. Daytona

早期的Cosmograph計時碼錶在勞力士晉升為美國知名賽道Daytona的官方合作夥伴後，這個名稱也就開始與”Cosmograph”並存於手錶面盤上，它往往出現在面盤6點方向的小錶盤上方，而時至今日Daytona的名號已經蓋過Cosmograph這個本名，成為全球錶迷最耳熟能詳的一個熱門手錶系列名稱。

3. 旋入式按把

即使Daytona是賽車錶而非潛水錶，但是勞力士出於強化實用機能還是為它添上旋入式按把這種設計，理由是為了提高手錶的防水性能，不過市場上也是有人對古董Daytona還未加上旋入式按把的設計情有獨鍾，他們覺得那樣更好看。

4. Paul Newman面盤

這種面盤是由Singer面盤廠所製造，原本勞力士是將它定名為「Exotic」面盤，特徵在於小錶盤刻度尖端的方形刻度，後來由於大明星Paul Newman戴著這種面盤的Daytona拍攝雜誌封面或被拍到日常佩戴，使得這種設計的手錶直接被玩家暱稱為「Paul Newman」。

5. 大紅字

一如現行版本的Daytona會看到在6點方向的「Daytona」字樣是帶有弧形的紅色大型字體，早期的Daytona不盡然採用這樣的設計，導致也有人可能會誤會大紅字是屬於Paul Newman面盤才有的設計。

6. Musketeer（火槍手）面盤

據說勞力士在1970年代初期曾短暫下架大紅字設計，不過沒多久後大紅字又隨著品牌的新設計重出江湖，這時的大紅字往往採用黑面、白色小錶盤搭配面盤外圍的紅色刻度，部分的Paul Newman面盤也採用這樣的配色。

7. Sigma面盤

在1970年代所生產的部分Daytona手錶上可以在面盤六點鐘位置看到「σ T SWISS T σ」的字樣，σ正是希臘字母Sigma的小寫，這個σ標記是用來證明該產品是瑞士製造，並且含有達到瑞士有關當局法定要求所確定的特定標準的純金成分。至於字樣中的T則是代表當時手錶是採用氚氣燈作為夜光原料。

8. Floating Dial

Floating Dial在台灣也有行家稱之為「跌字面」，這是指大約在1988年前後所生產的Daytona手錶，它在12點方向的「Cosmograph」會與上面三行小字空出一格的空間，因此看起來像是Cosmograph字樣往下「跌」了一格（注意非指疊字的疊），跌字面Daytona的生產量相對比較少，所以二手市場上的行情通常也比較高。

9. Inverted 6

勞力士在1980年代晚期到2000年之間所生產的部分Daytona有個有趣的現象在於，六點方向小時計時盤的6點刻度阿拉伯數字是朝外排列的，所以乍看下會以為那個「6」好像是寫成了「9」，這種把6倒過來寫的設計也是另一種價格較高老勞的象徵。

以上這些關鍵字都是在收藏Daytona二手錶或新錶時可以注意到的小細節，有時候平平都是Daytona，可能因為牽涉到上面提到的任何一種變化，就倒置它的價格有滿明顯的差異，套句老話：物以稀為貴，原本在Daytona悠久發展歷程中所衍生的各種變體，只要當時生產數量愈少，放到現在來看相對也就愈值錢，這也是收藏家所津津樂道的箇中趣味之一。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：有關勞力士Daytona計時錶必知的關鍵字】