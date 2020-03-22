【LeBron James】NBA天之驕子愛名錶　5隻錶款偏愛重金、複雜功能

經過四個多月的等待，NBA全新的2019-20賽季就在今天點燃戰火，在聯盟安排的開幕戰強檔好戲中，當然就屬「洛城內戰」最受矚目，包括湖人隊的詹皇——勒邦占士（LeBron James）與一眉道人Anthony Davis將攜手迎戰本季轉戰快艇隊、上個賽季剛在速龍拿下總冠軍戰MVP的尼納特（Kawhi Leonard），比較讓人感到可惜的是快艇為了招募尼納特而大手筆交易過來的另一名前場大將喬治（Paul George）因為肩傷未癒而無法趕上開幕戰，使得這場洛城內戰的精彩度稍微打了點折扣；但不管怎麼說，NBA新賽季總算是重磅回歸，籃球迷們又要開始動起來了。

隨著NBA開幕戰來臨，天之驕子LeBron James雖然在本季即將年滿35歲，但他的一舉一動還是備受球迷與各界關注，包括之前球隊費盡功夫終於盤來一直在塘鵝和湖人眉來眼去的AD，於詹皇姆斯組成最新的雙巨頭，這可望讓詹皇一掃上個賽季因傷缺賽數十場、球隊也提前放暑假的陰霾；此外前不久火箭隊總管Daryl Morey在Twitter上的一席言論造成NBA與中國大陸產生嫌隙的風波也延燒到詹皇身上，引起不少網友對他的質疑與揶揄，不過姆斯後來就不再針對此事再做更多評論，加上NBA又將正式開打，這才讓詹姆稍微脫離這個話題風暴，專心備戰他個人的第17的NBA賽季。

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Audemars Piguet​曾幫詹皇量身打造一款ROO計時碼錶

身為錶迷和球迷，詹皇下了球場所佩戴的手錶是我們在關注比賽之餘的餘興話題，例如他幾個月前現身拉斯維加斯夏季聯盟時，手上就戴了一款皇家橡樹離岸型計時碼錶，這款錶很有意思，因為它是詹皇之前還身為Audemars Piguet品牌大使時期雙方合作的產物，雖然也是以一般ROO計時碼錶為基礎，但是手錶上頭有結合一些詹皇個人的元素例如底蓋上有他的簽名字樣等，加上目前也已經停產，所以可以說是最能代表詹皇的一款錶，從他到現在還會戴這只錶看來，本來應該是對這錶相當滿意才是。

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ROO 25週年紀念款他也有

而時間再拉近一點，在九月初詹姆也曾經在現身Staples Center觀賞Big3聯盟時佩戴愛彼2018年為了慶祝皇家橡樹離岸型25週年所推出的玫瑰金皇家橡樹離岸型陀飛輪計時碼錶，這款錶和傳統的ROO手錶長得不太一樣，面盤結構設計呈現建築的美感，搭配玫瑰金的錶殼和黑色的面盤，流露奢華前衛的氣質。

曾經身為AP的品牌大使，加上擁有完美籃球員壯碩的身材，詹姆佩戴皇家橡樹離岸型完全在合理的範圍內，不過姆斯畢竟是身家上億的體壇巨星，他所看上的手錶也絕對不會只有愛彼而已，尤其他現在無約一身經，更可以隨心所欲戴自己想要的錶，以下來看看他曾經戴過的另外幾款錶。

勞力士Day-Date II

時間拉到三年前的2016年，那年對詹皇來說是夢想成真的一年，因為他從熱火隊再回歸家鄉球隊騎士隊的懷抱，並且率領隊友在不被看好的情況下於冠軍賽逆轉金州勇士隊奪下騎士隊成軍以來的首冠，當時在騎士隊的冠軍遊行上，詹姆斯佩戴的是年代較舊的勞力士Day-Date II，這款有總統錶暱稱的日期星期顯示手錶，戴在在籃球圈有「皇帝」稱號的姆斯手上完全不違和。

Sky-Dweller年曆錶

再舉個例子可以看出詹皇對於勞力士也是喜愛有加，2017年NBA季後賽的賽後記者會上，James這次戴上了一只金勞現身，但它又不是上面介紹的Day-Date II，而是勞力士旗下功能最複雜手錶之一的Sky-Dweller，這款錶可以透過錶圈來操作年曆功能設定，加上又整合了兩地時間，具有強大實用性，而詹姆戴的金面版本更是閃到一個不行。

柏德菲臘星空錶

最後要看到一只也是超級符合詹皇稱號的錶，他曾經在2017年幫知名雜誌拍攝報導照片時與「皇后」Savannah一起入鏡，當時身著一席雅痞風格的詹姆斯，手上佩戴的不是AP也不是勞力士，這次他直上錶王PP的6102R星空錶，這款錶要價台幣800多萬，面盤能呈現北半球的星空畫面，包括銀河、月相與月行軌跡都收納在面盤上，看起來賞心悅目，也是許多愛錶人士眼中的夢幻錶款。

一連串看下來可以發現詹皇對於挑選手錶有他自己一番的品味，除了喜愛貴金屬款式之餘，他也比較傾向佩戴帶有複雜功能的手錶，這些錶也許不像鑽錶或奇特造型的手錶第一眼印象那麼搶眼，但是對於喜愛手錶的人來說，姆斯挑選的手錶真的都是兼具內涵與外在，想必他也是經過了研究之後才出手，對於手錶的熱愛不在話下。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：盤點詹皇LeBron James戴過的手錶】