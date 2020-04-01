Rolex、Tudor保養卡真偽分辨　2個魔鬼在細節：採用浮水印原理

熱門手錶不僅難買，還可能會引來山寨廠商覬覦，製作出一些品質與規格不如正品好（但外觀幾可亂真）的仿冒品，山寨廠商不是只會做假錶，他們連牽涉到手錶後續保固的保卡都可以如法炮製一番，不過即使如此，原廠方面也早有準備，從幾個小地方就可以簡單判別你手上拿到的保卡是真還是假。

保卡一旦遺失原廠沒有補發這回事

在了解如何辨認保卡真假之前，還是不免俗的要提一下保卡的重要性，通常保卡代表了幾種意思，一方面是原廠對產品品質的保證，即代表它是正品，另一方面是承諾提供保固服務。以勞力士為例，一張保卡象徵的是新制的五年保固期，在保固期內如果遺失了保卡代表你可能也喪失了獲得免費保固服務的機會，因為這種保卡原廠只有在購買新錶時才會隨附在手錶包裝內，中途遺失的話品牌並不會提供「補發」保卡這種服務，所以說如果你的勞力士手錶的使用手冊或綠色印章一時疏忽搞丟了可能還可以忍痛接受，但是保卡一丟事情就大條了，沒事可千萬要收好，畢竟現在勞力士保固期這麼長，留在身邊防身以備不時之需很重要。

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勞力士和帝舵保卡採用同一套防偽設計

目前勞力士集團包括勞力士和帝舵的保卡採用同樣的設計模式，光從保卡的正面我們就可以有效辨別出你拿到的是真的保卡還是假的保卡。首先就是注意到保卡左上角的區塊，平常看起來保卡左邊大約1/3範圍都是一片綠色（這邊說的是勞力士保卡），不過如果你手邊有驗鈔用的那種紫光燈，你把紫光燈拿來照照看保卡左上角就會有意外的收穫——原廠在這邊利用類似鈔票那種浮水印的原理，經過紫光燈一照之後，左上角會出現勞力士／帝舵字樣組成的特殊圖案，一旦紫光燈關掉，保卡又回到原本的綠面／紅面。

用來分隔序號和型號的線條實際上是由密密麻麻的小字組成。（rolexforums.com）

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魔鬼藏在細節裡

此外勞力士／帝舵保卡的正面在品牌Logo下面會有兩行序號和型號的數字英文排列組合，兩行分別用三條綠線或紅線區隔，不過這線條並不是單純的線條，其實它們是由細小的字母組成的，以勞力士保卡為例，三條綠線實際上是由「ROLEX GUARANTEE」字樣所排成，肉眼不容易看清楚，但如果拿個放大鏡一看就能看出線條不是單純的線條這一點。

如果你的保卡能夠表現出上面這兩點，原則上是真的保卡的機率就非常高了，因為山寨廠商出於成本考量，想要把保卡做到如此精細會不太划算，所以等下次你入手勞力士或帝舵手錶時，如果對手錶的真假有疑慮，除了觀察手錶外觀之外，看看隨著手錶附上的附件也不失一個輔助辨識的好辦法。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：兩招教你辨認勞力士和帝舵保卡真假】