【新冠肺炎】IKEA繼LVMH、CHANEL、Nike後　生產防護裝備助醫護

新型冠狀病毒肺炎COVID-19持續蔓延，全球醫療物資嚴重短缺。在此艱難的時刻，多個品牌先後轉為生產防護物資，盡己之力對抗疫症。 IKEA昨日（31/3）亦宣布開始生產防護裝備如口罩、防護衣等，並會將物資提供予醫院，助前線醫護度過難關。

IKEA昨日（31/3）宣布生產防護裝備。（gettyimages）

新型冠狀病毒肺炎COVID-19全球確診人數突破100,000人，散播速度未見有緩減跡象，令人擔憂。

繼LVMH宣布將旗下數間香水工廠轉為製作消毒洗手液及酒精搓手液後，多個品牌如CHANEL、Gucci、Prada、Armani、Balenciaga、Yves Saint Laurent、Dyson等亦先後宣布生產防護物資，為抗疫出一分力。

Dior香水工場總監Nicolas Ambolet表示：「團隊上下均為共同面對這一挑戰而感到非常自豪。」（IG＠lvmh）

根據路透社的報導，IKEA正與多個供應商合作，生產防疫用品包括口罩、搓手液、防毒面罩、即棄防護衣等，望完成生產後將物資供給醫院，解決前線物資不足的問題。

自新型冠狀病毒肺炎COVID-19在中國爆發，IKEA便立即關閉中國國內全線分店，藉此保障員工健康及減慢病毒散播。繼多國陸續出現確診個案，現時總共有436間IKEA分店暫停營業。不過IKEA仍然提供線上服務，據悉近期銷售量更因在家工作而急升。而香港區的IKEA同樣活躍，在本日較早時份就出post介紹「餐檯切割服務」，向香港政府近日強推的聚餐人數限制措施「抽水」，獲不少網民讚賞。