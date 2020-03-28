【莫奈】故居免費線上遊覽正式開放　大宅暗藏大師鮮為人知的事？

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）持續蔓延。為了減低傳播速度，多國政府相繼實施強制隔離措施，下令迫使市民保持社交距離，同時勒令關閉公共場所，藉以保障人民的健康。 近日印象派代表畫家莫奈位於吉維尼（Giverny）的故居亦提供線上遊覽服務，費用全免，讓人置身家中亦能超越物理界限，一睹如詩如畫的莫奈故居。

莫奈大宅近日免費於線上開放。（網上截圖）

1883年，莫奈與第二任妻子及兩名子女一同遷往如詩如畫的吉維尼小鎮，花上十年時間購地擴建池塘，終在這個不超過500人的小鎮中打造出心目中的天堂。大宅綠草如茵、群花擁簇，莫奈在此美景中取得滿滿的靈感，並在宅內完成多幅著名作品，包括代表作《睡蓮》。

自1980年起，莫奈大宅開放予公眾參觀。即使遊客需要花上逾一小時車程進入偏僻小鎮，但即不減大師故居的吸引力。每年約有500,000人千里迢迢前往當地朝聖，一睹名畫的真實場景。

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然而，因應近日新冠肺炎持續蔓延，在疫症的陰霾下，莫奈大宅亦決定暫時關閉。但大家無須失望，館方近日提供免費線上虛擬旅遊服務，讓人安在家中亦能欣賞莫奈大宅的美麗。

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整個莫奈大宅線上虛擬旅遊分成數個部份。一開始大家會「站在」大宅門前，頁面右邊有幾個選項讓大家選擇想參觀的地點，只需點閱一下，頁面便會立即轉至大家選擇的空間。進入室內後，大家利用滑鼠即可360度遊覽整個空間，更可點擊畫面中的圖案來閱讀補充資料，藉此窺探莫奈的私人生活。

莫奈大宅線上虛擬旅遊內有英文及法文註解。（網上截圖）

莫奈生前鍾情日本文化，尤愛日本浮世繪，為他的作畫風格帶來深遠影響。莫奈生前蒐集多幅浮世繪版畫，他更將日本的美學注入大宅之中，讓日本獨特的美學融入生活之內，最著名的當然是那道由他親自設計的日本橋。在虛擬旅遊中，便可發現莫奈大宅內處處掛滿日本浮世繪作品。

相信不少人因被莫奈親自設計的花園美景吸引，忽略了大宅內的風景。但這棟色彩繽紛的大宅，同樣顯現莫奈對顏色的偏好。法國政治家喬治克里蒙梭曾在莫奈的葬禮上感嘆地說：「莫奈不要黑色！」偏好以夢幻色彩繪畫的莫奈，私下對顏色亦有一份執著。其大宅多處繪上繽紛色彩——粉紅色外牆、藍白相間的廚房、睡房牆壁則塗滿黃色……絕不比他的畫作遜色。

莫奈親自打造大宅花園。

莫奈大宅線上虛擬旅遊能大家能免費「參觀」大宅，可惜整個虛擬旅遊並不包括最出名的法國諾曼第園花園及日式水庭園，而且亦版面亦不算友善，單憑滑鼠不易控制畫面的移動。但願他日成功抗疫後，大家能親身前往大宅，親睹大宅的美麗。

莫奈大宅線上虛擬旅遊連結在此