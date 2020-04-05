男士西裝｜襯衫領片也講究　3款領型夾不同場合：劍領營造隆重感

西裝是最能展現男人魅力的服裝，如何挑選一套適合自己的西裝可是一門大學問！西裝與其他服裝不同，除了合身之外還有許多眉眉角角需要注意，過去我們介紹過許多不同的細節，也整理過挑選西裝和穿西裝時該注意的大小事項，這次我們來談談領型。 文：Amber Chiu（GQ Taiwan）

當我們看一個人時，第一眼肯定是鮮看臉，而影響視覺最直接的地方，就是臉部延伸下來的V型區域，對於西裝來說，就是包含襯衫、領帶和西裝領片的部分，對應不同臉型挑選不同的領型大小可以讓你視覺上更修飾，一般來說領片的寬度在4～10公分之間，窄領看起來較俐落，寬領則是能讓胸前更飽滿，身材較瘦的男生可以選擇窄領片、避免過寬的款式，才不會顯得不和諧；相反如果身材比較魁武的，就可以選擇寬領讓整體更平衡。

除了寬窄之外，西裝還有這三種常見的領型款式：

平駁領Notch Lapel

平駁領又稱為標準領，領片造型呈現菱形狀，下領片和上領片中間有一個明顯的夾角，是西裝領型中最基本的款式。（GQ Taiwan授權使用）

平駁領又稱為標準領，領片造型呈現菱形狀，下領片和上領片中間有一個明顯的夾角，是西裝領型中最基本的款式，一般來說平駁領通常領片較窄較小，算是入門的安全款式，不論商務、婚禮或者是日常休閒都適合。

劍領Peaked Lapel

劍領由上下兩個領片組成，呈現上窄下寬的樣式，下領片向上有個銳角突起，有稜有角的線條感氣勢十足。（GQ Taiwan授權使用）

劍領由上下兩個領片組成，呈現上窄下寬的樣式，下領片向上有個銳角突起，有稜有角的線條感氣勢十足，通常領片較大，常常與雙排釦西裝搭配在一起，給人比較隆重的感覺。雙排釦配上大領片劍領很適合稍微有點壯的男生，兩個的組合同時修飾臉型和身形。

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絲瓜領Shawl Lapel

絲瓜領不分上下領片，由單一圓弧無角度領片所構成，多用於男士正式禮服，較少出現在日常的西裝上面。（GQ Taiwan授權使用）

絲瓜領不分上下領片，由單一圓弧無角度領片所構成，多用於男士正式禮服，較少出現在日常的西裝上面。

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若就正式程度來說，絲瓜領是三款之中最正式的款式，接下來則是劍領，最日常可穿的則是平駁領。不知道哪一款領型最適合你呢？

若就正式程度來說，絲瓜領是三款之中最正式的款式，接下來則是劍領，最日常可穿的則是平駁領。（GQ Taiwan授權使用）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【Style Guide】西裝領怎麼挑？大臉適合哪款領型？一次搞懂常見的三種西裝領型】