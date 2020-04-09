電影反派都戴Rolex？細數手錶植入經典情節　《死侍》裡的超現實

每次在幫「電影裡的手錶」這類文章配圖的時候我第一個想到的總是在《Matrix 3》當中出現的 Trainman，在他登場的短短幾分鐘裡有一幕他袖子一拉露出底下戴了九支錶，第一次看到對當時還沒開始碰錶的我來說只覺得酷斃了。 文：Sun Kyo, Kevin Hsiao（GQ Taiwan）

在電影中他戴的錶其實並沒有對劇情造成影響，甚至他本人也算不上什麼重要角色，不過一手戴九支錶這個造型除了視覺效果十足，對於他作為「火車人」的設定也是一個相當有哏的細節，是以直到今天我來是很樂意在相關文章中把他舉出來做例子。

前陣子網路上盛傳一篇「反派不能拿iPhone」的文章，求證於我在日本曾經做過影像後製的友人據說是真有類似的規矩，有的牌子甚至連將自家手機從屁股口袋拿出來都不行，偶像包袱異常沈重。相形之下錶界在這方面似乎就比較好講話，我們在一堆電影中都看過壞人戴勞力士、Panerai或是Richard Mille，不論它們在現實世界中有多呼風喚雨也管不了銀幕上誰戴誰不戴。當然這也許跟它們並非存在著對價關係的業配也有關，不過整體來說手錶品牌在荷里活電影中的置入都還算滿含蓄的，相形之下在電視中的置入就很赤裸裸了。

近年有個很特殊的例子是 David Leitch 和寶齊萊之間的配合。 David Leitch 何許人也？他是憑著《殺神John Wick》（John Wick）一炮而紅的新銳導演，往後陸續執導過《原子殺姬》（Atomic Blonde）、《Deadpool 2》和《狂野時速：雙雄聯盟》等等動作大片。 Leitch 自己早早就成了品牌之友，所以在他導演的每部電影中幾乎都會有寶齊萊的錶款露臉：在《殺神John Wick》中 John Wick 本人戴的就是寶齊萊，《原子殺姬》裡頭則是將情報刻在他們家機芯的夾板上（這個哏埋得有夠深）。

《Deadpool 2》最誇張，片中穿越時空回來的 Cable 戴在手腕上的時光機手錶在幾幕特寫中赫然也露出了 Carl F. Bucherer 的 logo——當然你在錶店是買不到這一款的。

片中穿越時空回來的 Cable 戴在手腕上的時光機手錶在幾幕特寫中赫然也露出了 Carl F. Bucherer 的 logo（《Deadpool 2》劇照）

Leitch 跟品牌之間的價碼是怎麼談的我們自然不得而知，但想當然耳不會比百年靈（Breitling）簽下畢彼特更貴，考量到這幾部電影的票房寶齊萊這筆生意其實做得很划算，別的不提，畢彼特要在《從前，有個荷里活》裡戴 Citizen 百年靈也管不了他啊。

前幾週我們才剛剛談過占士邦和 Omega ，最近 Swatch 也發表了一系列以歷代 007 電影為主題的紀念錶。 Omega 隸屬於 Swatch Group ，把這塊大餅分給同集團品牌也很合理——事實上這也不是 Swatch 第一次推出 007 紀念錶了。

+ 7 + 6 + 5

值得一提的是在這新一批的聯名款當中有一款是以 MI6 的軍需官 Q 為主題的，同系列的其他款式都屬於「電影外的紀念錶」，然而 Q 的這支卻是班維蕭實際在《No time to die》裡配戴的道具，因此錶款的外觀看起來也就是一般的 Swatch Skin Irony ，所差者惟有市售版的 6 點鐘改成了「Q」，而班維蕭在劇中戴的是普通的楔形時標，至於他的錶會不會有什麼機關就要進戲院確認了。附帶一提，這支 Q Watch 的錶盒作成了筆記型電腦的造型，考慮到這一代的 Q 作為駭客的身份還滿酷的。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：電影中的反派不能戴勞力士嗎？】