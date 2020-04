【新冠肺炎】David Hockney iPad新作公開　憑畫寄意疫境中打氣

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續,藝文界不少展覽被迫暫停或延期。不過英國畫家David Hockney一於繼續創作,近日更一口氣公開10幅新作,以春天景象,在疫情中為大家打打氣。

David Hockney最近公開10幅新作,在疫境中帶來春日暖意。(David Hockney)

新冠肺炎各國爆發,大家面對疫情資訊,搶口罩、搶糧甚至搶廁紙,不免令人精神緊繃。有見及此,英國畫家David Hockney日前在網上公開自己十幅新作,讓大家抗疫之時仍能喘一口氣。

David Hockney最家喻戶曉的莫過於其「泳池系列」,今年2月間,他的《The Splash》畫作更以高於2億港元成交。這位英國國寶級畫家,說他是藝界老頑童也不為過:82歲高齡,近年仍頻頻用iPhone、iPad等智能功具來繪畫人物風景,2016年「David Hockney:Current」展覽中,畫家更一口氣展出700幅Ipad 畫作。而這次公開的10幅新作中,除繼續有David Hockney式Ipad風景畫外,亦有一段約1分鐘的動畫短片。

近年David Hockney愛以iPad創作(YouTube截圖)

David Hockney表示,自己今年移居法國北部城市諾曼第。事緣2018年秋天,他曾到訪當地,及後即打算待春天到臨時重臨舊地,畫下法式田園風光。在疫情尚未爆發之時,David Hockney在當地工作室畫冬樹枝椏,如今疫情爆發,正值春暖花開之時。不少朋友看到他畫春天景象,均指其創作為他們在疫情陰霾下帶來一點暖意。

David Hockney以諾曼第春天景象為題創作(David Hockney)

這次10幅新作,大部份為David Hockney近日內完成。當中一幅題為《Do Remember They Can't Canel the Spring》的水仙花畫作,原來早於3月疫情全球爆發之初,就曾在網上公開。而另外9幅全新公開創作,同樣主要以春天花開為題,希望透過藝術,在疫境中為大眾帶來一點正能量。