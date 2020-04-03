【新冠肺炎】David Hockney iPad新作公開　憑畫寄意疫境中打氣

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，藝文界不少展覽被迫暫停或延期。不過英國畫家David Hockney一於繼續創作，近日更一口氣公開10幅新作，以春天景象，在疫情中為大家打打氣。

David Hockney最近公開10幅新作，在疫境中帶來春日暖意。（David Hockney）

新冠肺炎各國爆發，大家面對疫情資訊，搶口罩、搶糧甚至搶廁紙，不免令人精神緊繃。有見及此，英國畫家David Hockney日前在網上公開自己十幅新作，讓大家抗疫之時仍能喘一口氣。

重溫David Hockney泳池系列：

David Hockney最家喻戶曉的莫過於其「泳池系列」，今年2月間，他的《The Splash》畫作更以高於2億港元成交。這位英國國寶級畫家，說他是藝界老頑童也不為過：82歲高齡，近年仍頻頻用iPhone、iPad等智能功具來繪畫人物風景，2016年「David Hockney：Current」展覽中，畫家更一口氣展出700幅Ipad 畫作。而這次公開的10幅新作中，除繼續有David Hockney式Ipad風景畫外，亦有一段約1分鐘的動畫短片。

近年David Hockney愛以iPad創作（YouTube截圖）

David Hockney表示，自己今年移居法國北部城市諾曼第。事緣2018年秋天，他曾到訪當地，及後即打算待春天到臨時重臨舊地，畫下法式田園風光。在疫情尚未爆發之時，David Hockney在當地工作室畫冬樹枝椏，如今疫情爆發，正值春暖花開之時。不少朋友看到他畫春天景象，均指其創作為他們在疫情陰霾下帶來一點暖意。

David Hockney以諾曼第春天景象為題創作（David Hockney）

按圖一覽David Hockney新作：

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這次10幅新作，大部份為David Hockney近日內完成。當中一幅題為《Do Remember They Can't Canel the Spring》的水仙花畫作，原來早於3月疫情全球爆發之初，就曾在網上公開。而另外9幅全新公開創作，同樣主要以春天花開為題，希望透過藝術，在疫境中為大眾帶來一點正能量。