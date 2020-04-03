【Sergio Rossi RIP】傳奇意大利鞋王疑因新冠肺炎病逝　享年84歲

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，並帶走不少寶貴生命，義大利鞋王Sergio Rossi疑因新冠肺炎病逝，享年84歲。

義大利鞋王Sergio Rossi疑因新冠肺炎病逝，享年84歲。（Facebook@Sergio Rossi）

意大利疫情極嚴重，11多萬人確診，4千多人離世。據《WWD》報導，意大利傳奇的義大利高級鞋履品牌創辦人Sergio Rossi早前離世，並極可能因新冠肺炎而亡，是首位因疫症離世的時尚設計師。

Sergio Rossi經典Opanca涼鞋（TheRealReal）

生於1935年的Sergio Rossi，是跟隨其父親學習造鞋功藝，雖然其父很早離世，但憑Sergio Rossi努力，他於1951年開設自家造鞋工廠，其中一款名為Opanca涼鞋大受歡迎，不單成為代表性設計，並且是首對印上自家同名鞋履品牌Sergio Rossi的鞋履。

Sergio Rossi位於意大利米蘭專門店（Wikipedia）

60年代，《Vogue》指Sergio Rossi意大利高級品質和經典女性設計的代名詞，而70到80年代，品牌不斷擴充，除了跟Dolce & Gabbana、Versace等高級時裝品牌聯乘合作外，曾在意大利、比利時、英國，以至美國等大城市開設專門店，風頭甚勁。

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+ 5 + 4 + 3

Sergio Rossi鞋履至少需要120個不同步驟和14個小時的製作而成，是意大利高級皮鞋重要代表，1999年，工廠工人逾380人，製鞋量達56萬對，規模非常大，不過Sergio Rossi一心想將皮鞋王國再進一步擴大海外市場，於是同年同意PPR集團（即現在Kering集團，旗下擁有GUCCI、Saint Laurent、Bottega Veneta、Balenciaga、Alexander McQueen等品牌）收購。Sergio Rossi兒子Gianvito Rossi也歲其父後塵，當上鞋履設計師。



早前，Sergio Rossi公司才宣布將特定日期間的100%線上銷售額捐給義大利政府當作抗疫用途，想不到品牌創辦人卻因疫症離世。