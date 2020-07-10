【Globe-Trotter】007行李箱竟是紙造　《生死有時》聯乘賣點是…

萬眾期待的電影《007：生死有時》即將在11月上映，而這也將會是Daniel Craig丹尼爾格力最後一次出演007這個角色。在007系列電影中，總是可以看到丹尼爾格力身穿俐落西裝、配戴帥氣的墨鏡，以及外型簡約的Globe-Trotter行李箱。 英國知名的行李箱製造商Globe-Trotter，已經連續三次出現在007的電影當中，這次更與《007：生死有時》合作推出紀念款，究竟Globe-Trotter有什麼魅力，讓他幾乎成為007的御用行李箱呢？

1897年David Nelken先生於德國創立了Globe-Trotter，是專業製造箱包的百年老店，最開始為英國皇家提供行李箱。而全手工製作和精妙的箱型設計，也是現今不少荷里活明星和世界名人都喜歡用的品牌。

剛開始，Globe-Trotter並沒有那麼知名，而他的出名要歸功於一頭大象。1912年Globe-Trotter為了證明自家的箱子堅固耐用，便在德國漢堡的一家動物園內，讓一隻大象站到Globe-Trotter的行李箱上，這頭大象重達一噸多，但箱子絲毫沒有變形。而更讓人驚艷的是，當大象站在箱子上後，Globe-Trotter向所有人宣布：這個箱子其實使用紙做的，頓時所有人為之沸騰，Globe-Trotter也因此一炮而紅。

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沒錯，這也就是Globe-Trotter的獨特之處，他的行李箱是用紙作成的。Globe-Trotter將14塊紙板黏合在一起，在強大壓力下形成一個整體，重量很輕，但卻異常堅固。雖然這項技術1850年左右就問世了，但卻很少有廠家願意去效仿，因為整個工程相當複雜，用到的人力成本也很高，因此導致費用很高。每個Globe-Trotter行李箱需要經過98道工序，每一個箱子都要耗時近11天才能完成，製作繁瑣的程度可說是非常高，每個Globe-Trotter行李箱也都顯得非常珍貴。

除了行李箱本體之外，行李箱的每一個角以及扣帶都需要用真皮包覆，這樣才能在使用過程中防摔防撞。別小看這一點點皮革，Globe-Trotter因為要求完美製作起來也非常費時，這八個角的真皮製作就需要耗費5天的時間，浸泡、晾乾、按壓成型，只要有一點失誤，一個箱角就需要重新製作。

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Globe-Trotter行李箱最大的價值在於「手工製作」，這裡面蘊含著英國手工藝人嚴謹認真的工匠精神。Globe-Trotter的內襯和牛皮全部由手工裁切完成，並且行李箱骨骼採用的是英國珍貴的山毛白蠟木，皮質採用了英國的頂級牛皮。一切原料都是最頂尖的。每一個行李箱都是一件藝術品。

而此次Globe-Trotter與《007：生死有時》合作推出four-wheel check-in trolly case、four-wheel carry-on trolly case及一個別注版行李牌三種產品，系列採用Ocean Green配色，並配上黑色皮革飾件，而內裡則用上了䴩皮材質製作，每個行李箱均有一個刻上獨立編號的007金屬牌強調其珍藏性。

【本文獲「世界高級品」授權轉載。】