除Rimowa外　受林志玲、昆凌、劉雯等女神熱捧的6大行李箱品牌

不知道大家是否也有同感，每次看名人的機場時尚穿搭，都會覺得「機場如戰場」，根本是「曬行頭」的最佳時機！就算是坐飛機出國，名人也絲毫不馬虎，不會狼狽現身。除了穿搭吸睛外，行李箱絕對是最重要的配件。俗話說：「一個耐用的行李箱讓你出國事倍功半」，尤其許多人渴望「名人同款」，不僅時髦又實用，還能夠替自己的品味加分！這次小編就替大家搜羅 6 個名人愛用的品牌，快來看看你的行李箱有沒有上榜！

1. Rimowa

Rimowa 無疑是行李箱界最炙手可熱的夢幻逸品，不僅是名人愛用款，就連一般潮人都愛不釋手。除了基本款外，近年 Rimowa 也和 Moncler 、 Off-White 、 Dior 攜手聯乘，外型時髦，採用飛機鋁材製作，雖是鋁鎂合金的外殼，但也不會太重。另外，輪子的軸承滑度很夠，不用擔心拖行的時候會發出噪音。經典不退流行又耐用，若想用個 10 年，都不是問題！從蔡依林、昆凌到歐陽娜娜，都是 Rimowa 的「忠粉」。

2. Louis Vuitton

提到行李箱，自然少不了Louis Vuitton。早在1854年品牌創立之時， Louis Vuitton便打造出第一個硬殼行李箱，可說是所有行李箱的大前輩！醒目的Monogram圖案外殼，只要一拿出來，氣勢直接贏一半。由設計大師Marc Newson打造的四輪機艙行李箱，外部拉桿採用寬大型設計，因此行李箱內部結構相當平坦，置物空間也非常足夠，是世界排名第一的部落客Chiara Ferragni愛不釋手的一款。

3. Samsonite

雖然 Samsonite 是來自美國的行李箱品牌，但旗下的副牌Samsonite RED搭上韓星熱潮，曾找來金秀賢、金宇彬等知名韓星代言，因此受到更多注目。貝殼紋路非常襟睇，並主打「不易損壞」、「襟掟」的特性，讓它成為許多名人的心頭好。箱身輕巧，使用時不會構成負擔，可說是 CP 值最高的行李箱之一！

4. Georg Jensen

Georg Jensen原為丹麥皇室御用品牌，承襲簡約精緻的北歐風格，功能與時尚感兼具的INFINITY旅行箱，運用「X」獨特形體交錯的線條，讓整體外型看起來更為別緻。旅行箱上的頂級皮革皮牌能客製印上名字，其中28和30吋運動旅行箱，採用不對稱比例3:7，可裝性超乎你的想像，從名人模特兒到造型師都是愛用者。

5. Montblanc

若想找質感兼具外型耐看的行李箱，找萬寶龍準沒錯！外型簡約俐落，最特別的是日本製滾輪採滾珠軸承設計，可360度旋轉的特性使拖行更輕鬆不費力 !「#MY4810 」系列外殼是聚碳酸酯，耐摔程度絕對經得起考驗，還有提供可替換式的皮革名牌，共有紅、黑、藍三色可選擇，能夠客製化姓名的縮寫，低調卻不失應有的質感，台灣女演員孟耿如就是愛用者之一。

Instagram@summer1991720

6. Centurion

具有「空姐至愛」美名的行李箱，超耐裝的大空間和輕巧外的外型，好用程度讓身為空中飛人的空姐們讚不絕口，吳怡霈、渡邊直美都是捧場客。 Centurion是於夏威夷創立的行李箱品牌，相較於前幾款，它的價格較為平易近人好入手，還有眾多顏色可以選擇，其中亮色系更是受到年輕人的歡迎。

看到這裡，想必應該選擇障礙症發作了吧！除了要有好的旅伴外，擁有一個能夠陪伴且適合自己的行李箱更為重要。因應現代人的多種需求，各大品牌也都推出時髦兼具實用的款式，可別再以為行李箱只是拿來裝東西的箱子！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】