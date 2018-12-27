【Globe-Trotter】人氣不及Rimowa　卻贏得皇室歡心「紙」行李箱

Globe-Trotter這個英倫經典行李箱品牌，雖則知名度不及Rimowa，但是背後所擁有的歷史故事、全手工製作及精緻古典造型，必定令你留下深刻印象。

Globe-Trotter行李箱（Globe-Trotter）

1897年，英國人David Nelken在德國薩克森州創立了Globe-Trotterr。後來，該品牌於1901年回歸英國，創立至今經已超過一百年歷史。多年來，不論在顏色、物料或設計方面，總是將傳統技術與創新風格合二為一，製造出如此精緻的復古產品。原來二戰時，Globe-Trotterr曾是英國的軍用行李箱供應商，後來更成為英國皇室指定的御用品牌，亦是社會名流的最愛，包括英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）、英女皇伊麗莎白二世、Daniel Craig、Kate Moss以及無數的探險家使用。

英國前首相Winston Churchill手持Globe-Trotter小箱子（網上圖片）

英女王使用Globe-Trotter訂製的小箱子（網上圖片）

Globe-Trotter x James Bond 007（網上圖片）

首個登上珠峰的探險家Sir Edmund Hillary（網上圖片） Globe-Trotter所生產的行李箱，均由赫特福德郡出產，並通過技藝精湛的工匠，再加上利用維多利亞時代的原始製造方法和機器所完成。每一個行李箱，都需要經過相當複雜的工序，花費十多天才能完成：框架要採用Ash Wood，讓行李箱變得更堅挺，再利用皮革包上八個箱角及手柄位，其後配上鍋釘、上等布料的襯底與縫線固定才算完成。

另外，在物料使用方面，該品牌採用1850 年代專利研發的硬紙纖維（Vulcan Fiber）來製作，基本上是利用14層紙皮，以高溫壓製並著色，這個過程被稱之為「品牌秘密」，因為它從未被成功模仿過，而這種物料堅韌耐磨，並且非常輕身，就如鋁一般，卻被皮革還堅韌，導致行李箱十分輕便攜帶。

Globe-Trotter行李箱（LaneCrawford）

1912那一年，Globe-Trotter於德國漢堡動物園進行了一項測試，一隻大象站在行李箱上，最後亦成為該品牌的廣告（網上圖片）

幾十年來，「Vulcan」纖維的韌性，以其堅固而輕質的品質而聞名於世，亦在Globe-Trotter中佔上了重要地位。最為轟動的一次，必定是1912那一年，品牌於德國漢堡動物園進行了一項測試，一隻大象站在該品牌的行李箱上，硬殼卻頂受得住重力，證明了產品的實力。直到今天，Globe-Trotter的工廠，亦會收到百多年前的行李箱，而這些古董則被送至更換內裡，其實隨著使用時間越來越長（約十年），行李箱中的紙板會慢慢流失水分，反而會變得更堅固。

Globe-Trotter x Maison Margiela（網上圖片）

Globe-Trotter以生產優質的行李箱和旅行配件而聞名，無疑具有非常獨特的美感，初時的行李箱，只有棕色和黑色。後來決定使用新的顏色，竟然引起轟動，藍色就是其中首批新增產品之一，代表海上和空中旅行，而其它經典顏色也是很後期才加入的。近年亦與眾多品牌攜手合作，包括Hermès、Maison Margiela、Undercover、Alexander McQueen和Gucci等等，使品牌於國際間增加知名度。

這些年來，Globe-Trotter始終秉承着「永不向手工工藝的不完美妥協」的精神，並追尋完美的工藝，讓每一個行李箱，就像古董般，經得起時間的考驗。