【旅行時尚】Rimowa勁敵！FPM行李箱　連Chiara Ferragni都被圈粉

Rimowa過去曾創下一年在台灣賣出 5 萬個銷量的佳績，看準這個無限的商機，來自意大利的頂級旅行箱品牌FPM（Fabbrica Pelletterie Milano），準備帶著連百萬部落客Chiara Ferragni都被圈粉的高人氣到台灣搶奪這塊大餅！

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創立於1946年的FPM原本在義大是一間皮具工廠，帶著原有的頂級的皮革工藝，將義大利手製的概念放進行李箱中，打造出最摩登外型的合金硬殼行李箱，讓熱愛探索新國度的旅人們，都能用最強的姿態穿梭在各國機場。

不是好東西決不隨便套上身的 Chiara Ferragni，在Instagram上就曾曬出一顆貼滿貼紙的行李箱，該行李箱便是過去 FPM 所推出過的款式，能讓這位品牌搶著合作的部落客自掏腰包選上的行李箱，就如同得到一個時尚認證般的肯定。

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這次品牌帶著由法籍工業設計師 Marc Sadler 所設計的全新系列 BANK 抵台！整體外觀運用流暢的鋁合金波浪外觀設計，並打破硬殼行李箱一體成型的製造方式，使用了大量鉚釘手工訂製，讓行李箱除了靠波浪凹槽分散撞擊力道外，鉚釘也能做到最好的協助跟保護。以皮件起家的FPM再提把及內部的固定帶，也使用了真皮製作，除了比他牌的尼龍綁帶更堅固外，使用過程中也能擁有細緻的觸感。

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FPM行李箱最特別之處莫過於蝴蝶鎖扣，有別於你印象中行李箱的扣法，品牌靈感受到現代鑰匙鎖的啟發，將旋轉鑰匙的動感融入了復古蝴蝶鎖扣，妳不用再費九牛二虎之力壓緊扣環，只用一隻手以及拿出鑰匙開鎖的力道，就能輕鬆鎖上行李箱。

品牌全系列行李箱從設計到製造皆由義大利出產，鋁框使用卡榫凹槽的設計，讓你的行李在閉合時卡榫會互相密合，即便沒有扣緊李箱也不會左右滑動，更不會因為衝擊力導致行李箱卡住而打不開，精密的設計細節完全可以看出意大利工藝的精湛。

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