新冠肺炎︳建築行Foster+Partners製醫護面罩 公開設計圖同抗疫

新冠肺炎COVID-19疫情在英國爆發，由於當地醫療物資短缺，著名建築行Foster+Partners決定投身設計兼製作醫療面罩，供前線醫護使用。建築行更公開設計圖，呼籲大家齊齊為抗疫出一分力。

新冠肺炎全球大爆發，口罩等防疫物資匱乏，不少時裝品牌以至設計工作室都轉投抗疫行列生產醫療物資。最近英國疫情嚴峻，就連英揆Boris Johnson（約翰遜）也不幸染病， 有見及此，當地名建築行Foster+Partners亦決定投入製作面罩，應對疫情。

星級建築公司Foster+Partners亦加入生產醫療面罩行列（Foster+Partners）

由星級建築師Norman Foster領導的Foster+Partners，香港人一定不感陌生，因他們曾在這城市建下多個地標建築物，包括匯豐銀行總行大廈、香港國際機場、啟德郵輪碼頭等重大工程，還參與海港城、美利大廈等改建，而海外著名建築，當然亦不計其數。

位於中環核心位置的匯豐銀行總行大樓，是Foster+Partners香港地標建築之一。（Foster+Partners）

Foster+Partners全球著名建築項目一覽：

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雖然Foster+Partners建築設計不乏精心細緻佈局，但這次設計面罩卻一反概有風格，以最簡單、最直接、最快捷、最方便的方式——只以公司雷射切割機（Laser Cutter）生產三件式組裝來製成面罩，供應英國前線醫護人員使用。

這面罩設計的製作、組裝都很方便，可一解英國疫情燃眉之急。（Foster+Partners）

Foster+Partners面罩設計極為簡單，組裝同樣甚方便，只需組合透明膠片、頭帶以及藍色綁帶即可。建築行用上雷射切割機製作，一個面罩30秒內即可製成，比用3D打印機更高效迅速，預計每天能製作上1,000個面罩供應倫敦當地醫院。有見現時物資短缺，Foster+Partners設計拆開消毒後即可重覆使用，Less Is More的妙法，一解疫情燃眉之急。

Foster+Partners面罩設計原理和製作勻很簡單，預計每天可生產上千面罩供前線醫護使用。（Foster+Partners）

Foster+Partners現已將面罩送往醫院作測試，至於設計樣式亦早於其官網上公開，呼籲其他工作室和生產線加入大規模生產，為英國抗疫出一分力。

Foster+Partners面罩設計圖細節大公開：