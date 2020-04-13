【新冠肺炎】疫情下藝術展覽取消　唯有吃KAWS、Warhol填補空虛？

一物
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎COVID-19疫情仍然嚴重，很多活動被迫延期，甚至取消，當中包括大少藝術展覽。有餅藝師忽發奇想，將梵高、Andy Warhol、KAWS、草間彌生等人的經典作品轉化成蛋糕，將藝術品食落肚，將之完全擁有才能一解相思之苦？

由Madina Yavorskaya和Rustam Kungurov這夫妻檔於2009年共同創立的俄羅斯烘焙工作室Tortik Annushka，一向愛破舊立新，並不拘泥於單一形式糕點製作，他們過往曾製作出很多美麗又有趣的蛋糕，為婚禮或小朋友生日而訂製，款式層出不窮，有充滿設計建築美學，又有帶有可愛童真，令人完全不捨得將蛋糕砌開。

先重溫一下Tortik Annushka舊蛋糕創作：

+5
+4
+3

當然，二人創作慾無限大，不會只滿足於某一類型設計，由於他們分別藝術與建築的背景，於是將這兩方面專才二合為一，然後盡情發揮在糕點創作上。

不知道KAWS的Companion味道如何？（Tortik Annushka）

今次Tortik Annushka決定把藝術品轉化成可以吃的蛋糕，以他們不想被概定風格所限制的作風，他們選材同樣不焗限於某一年代某一風格的藝術品，而是實行一網打盡，歐洲文藝復興、日本浮世繪、當代Pop Art，由山德羅·波提且利（Sandro Botticelli）、梵高、葛飾北齋，到當代藝術的Andy Warhol香蕉與金寶湯、草間彌生的波點南瓜、還有KAWS的Companion，甚至去年在Art Basel Miami引起一場「食蕉」風波的Maurizio Cattelan作品《Comedian》，他們藝術蛋糕製成品包買萬有，儼如大型國家級美術館藏品般琳瑯滿目。

Tortik Annushka藝術蛋糕設計和原畫作比拚：

+14
+13
+12

現在新冠肺炎疫情下，除了免費線上看各大藝術展覽外，看Tortik Annushka藝術蛋糕也許是另類慰藉藝術空虛的代替品。

【IDEA】川久保玲也推崇備致書店　大量絕版LV、CDG書籍網上發售
【新冠肺炎】尚盧高達第一次辦IG大師班　新作竟與木偶劇有關？
解構Martin Margiela鮮為人知二三事　大師原來最愛大鼻子Model？
【新冠肺炎】VOGUE意大利版全白封面　沒有名牌、名模只有希望
【新冠肺炎】東京潮流熱點一片死寂　攝影師記下反常新宿、澀谷
【以你的名字呼喚我】續集原班人馬演出　插畫師重現難忘經典場景
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。