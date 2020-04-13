【新冠肺炎】疫情下藝術展覽取消　唯有吃KAWS、Warhol填補空虛？

新冠肺炎COVID-19疫情仍然嚴重，很多活動被迫延期，甚至取消，當中包括大少藝術展覽。有餅藝師忽發奇想，將梵高、Andy Warhol、KAWS、草間彌生等人的經典作品轉化成蛋糕，將藝術品食落肚，將之完全擁有才能一解相思之苦？

由Madina Yavorskaya和Rustam Kungurov這夫妻檔於2009年共同創立的俄羅斯烘焙工作室Tortik Annushka，一向愛破舊立新，並不拘泥於單一形式糕點製作，他們過往曾製作出很多美麗又有趣的蛋糕，為婚禮或小朋友生日而訂製，款式層出不窮，有充滿設計建築美學，又有帶有可愛童真，令人完全不捨得將蛋糕砌開。

先重溫一下Tortik Annushka舊蛋糕創作：

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當然，二人創作慾無限大，不會只滿足於某一類型設計，由於他們分別藝術與建築的背景，於是將這兩方面專才二合為一，然後盡情發揮在糕點創作上。

不知道KAWS的Companion味道如何？（Tortik Annushka）

今次Tortik Annushka決定把藝術品轉化成可以吃的蛋糕，以他們不想被概定風格所限制的作風，他們選材同樣不焗限於某一年代某一風格的藝術品，而是實行一網打盡，歐洲文藝復興、日本浮世繪、當代Pop Art，由山德羅·波提且利（Sandro Botticelli）、梵高、葛飾北齋，到當代藝術的Andy Warhol香蕉與金寶湯、草間彌生的波點南瓜、還有KAWS的Companion，甚至去年在Art Basel Miami引起一場「食蕉」風波的Maurizio Cattelan作品《Comedian》，他們藝術蛋糕製成品包買萬有，儼如大型國家級美術館藏品般琳瑯滿目。

Tortik Annushka藝術蛋糕設計和原畫作比拚：

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現在新冠肺炎疫情下，除了免費線上看各大藝術展覽外，看Tortik Annushka藝術蛋糕也許是另類慰藉藝術空虛的代替品。