【以你的名字呼喚我】續集原班人馬演出　插畫師重現難忘經典場景

不知當年替電影繪畫宣傳劇照的「御用」韓國插畫師Son Eunkyoung又會否繼續為續集效力?(thanksforbeingu@instagram)

《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)描寫男男之戀,但在愛情前,人人赤裸,難怪那麼多觀眾大受感動,跟Elio一起心痛流淚。教人引頸以待的原著續集小說《Find Me》終於推出,導演Luca Guadagnino在訪問中透露電影已在籌備當中,同樣由Timothee Chalamet與Armie Hammer演出,可惜受新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫症影響,未能確認檔期。演員由原班人馬演出,不知當年替電影繪畫宣傳劇照的「御用」韓國插畫師Son Eunkyoung又會否繼續為續集效力?

下圖看Son Eunkyoung重現《以你的名字呼喚我》的經典場面:

韓國電影發行商CGV除了請Son Eunkyoung為《以你的名字呼喚我》繪畫宣傳劇照外,亦曾邀請她為《末路狂花 》(Thelma & Louise)與《接近無限溫暖的藍 》(Blue Is the Warmest Colour)畫出經典情節。已有8年繪畫插畫師經驗的她,喜歡捕捉日常生活中的細節,也喜歡把自己電影經典場景畫下來,以下Son Eunkyoung筆下的經典電影,你又認出多少套?