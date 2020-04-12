【以你的名字呼喚我】續集原班人馬演出　插畫師重現難忘經典場景

《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）在2017年上映，哪管它是一段男男之戀，不少觀眾還是隔着大螢幕跟Elio一起掉眼淚。原著續集小說《Find Me》於去年出版，導演Luca Guadagnino在訪問中透露電影已在籌備當中，同樣由Timothee Chalamet與Armie Hammer演出。不知又會否沿用當年的「御用」插畫師？

不知當年替電影繪畫宣傳劇照的「御用」韓國插畫師Son Eunkyoung又會否繼續為續集效力？（thanksforbeingu@instagram）

《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）描寫男男之戀，但在愛情前，人人赤裸，難怪那麼多觀眾大受感動，跟Elio一起心痛流淚。教人引頸以待的原著續集小說《Find Me》終於推出，導演Luca Guadagnino在訪問中透露電影已在籌備當中，同樣由Timothee Chalamet與Armie Hammer演出，可惜受新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫症影響，未能確認檔期。演員由原班人馬演出，不知當年替電影繪畫宣傳劇照的「御用」韓國插畫師Son Eunkyoung又會否繼續為續集效力？

下圖看Son Eunkyoung重現《以你的名字呼喚我》的經典場面：

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韓國電影發行商CGV除了請Son Eunkyoung為《以你的名字呼喚我》繪畫宣傳劇照外，亦曾邀請她為《末路狂花 》（Thelma & Louise）與《接近無限溫暖的藍 》（Blue Is the Warmest Colour）畫出經典情節。已有8年繪畫插畫師經驗的她，喜歡捕捉日常生活中的細節，也喜歡把自己電影經典場景畫下來，以下Son Eunkyoung筆下的經典電影，你又認出多少套？