【UNIQLO UT】Daniel Arsham與Pokémon聯乘　$99享受頂尖藝術品

作為當代藝術世界中的頂尖人物，Daniel Arsham近年一再效法Jeff Koons、Damien Hirst和村上隆等前輩，以藝術家的身份，打進時裝潮流世界。

Daniel Arsham以石化雕塑藝術馳名當世。（wwd）

而Daniel Arsham最新的時尚合作企劃，就是與UNIQLO UT和Pokémon合作，打造3方聯乘服飾系列。

男裝 Daniel Arsham x Pokémon UT $99。（uniqlo）

系列以『虛幻考古學』為主題概念，Daniel Arsham從自身招牌的石化藝術出發，想像以比卡超為首的一系列Pokémon角色，在1,000年後會變成怎麼的化石模樣出發，從而設計成多款印有比卡超、超夢夢、皮皮和小智的雕塑原稿，並交由UNIQLO UT製作成T-shirt服飾，平常Daniel Arsham只會與團隊成員分享他的雕塑原稿，現在卻一下子將原稿公諸於世變成T-shirt，實在難得。

Daniel 早前更為Pokémon 卡通片集繪畫了石畫卡通製品，真實地放映在卡通片裡。（uniqlo）

其實Daniel Arsham近年一直與潮流界緊密互動，先與adidas合作打造Futurecraft 4D球鞋；之後與Kim Jones領軍的DIOR MEN，更與手打造出一整個Collection；到最近亦和日本藝術家空山基和潮流人小木基史共同策動展覽，和Medicom BE@RBRICK玩具，實在忙得不可開交。

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但較之上述時裝單品的聯乘合作，其單品售價每每數以千元、萬元的高價，今次Daniel Arsham × Pokémon UT無疑親民許多，所有男、女裝和童裝系列共7款不同設計，售價均由$79至$99港元而已，要用最經濟價錢買到Daniel Arsham的傑作，今次絕對是最好機會。