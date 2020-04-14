【新冠肺炎】時裝產業受疫情影響重大　各大品牌時裝秀被逼停辦

疫情至一月蔓延至今，似乎沒有緩解的情況，在歐美國家則是以指數的方式成長，時裝產業影響重大，之前我們提過不少品牌紛紛取消早春及度假系列的服裝大秀，爾後，每年的時裝年度盛事5月美國大都會博物館Met Gala也隨之停辦，今天更重大的消息釋出：巴黎男裝週、高級訂製服發表確定取消！米蘭時裝週延至9月與女裝週共同發表。 文：Amber Chiu（GQ Taiwan）

巴黎高級時裝和時尚聯合會（Fédération de la Haute Couture et de la Mode）」今日正式宣佈：考量目前疫情尚未趨緩，顧及參與人員的健康，原訂於6月23日～6月28日舉行的2021春夏系列巴黎男裝週、7月5日～7月9日舉行的2020秋冬高級訂製服發表確定取消。

意大利國家時裝商會（Camera Nazionale della Moda Italiana）也同時宣布：原訂於6月19日～6月23日在米蘭舉行的2021春夏系列男裝週，將暫時一併延遲至推遲9月，與同樣在米蘭舉行的女裝週一同舉行。不過目前還在評估是否做其他調配方式，也可能效仿Giorgio Armani今年二月的大秀一樣，採用全直播的方式進行。

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COVID-19新型冠狀病毒肺炎持續延燒，每日都會聽到不同國家再度爆出新的感染病例，從最早12月開始，至今已經三個多月，情勢依舊沒有緩解，甚至越演越烈，這也直接影響到經濟層面，光是過完年後回到公司上班各位一定有感受到預算縮減和業績下滑等痛處，包含時尚產業也是如此。

上半年時裝活動接連取消，有不少品牌還在觀望接下來疫情的發展，才能應變隨之而來6月將登場的男裝秀活動。（IG@Gucci）

這點編輯本身也相當有感，過去講究排場的時尚品牌，光台灣平均一個月就有四、五場公開的新品發表，場場都是金碧輝煌相當華麗，更別說世界各地大大小小的活動了。今年開工至今，台灣只舉辦了一場新品記者會，兩個多月來其他活動全數取消，當然這包含避免群聚人群的考量，連同季跟季中間的膠囊系列都隨之減少，每季固定的亞太區新季度預覽差旅也跟著取消。花費減少說穿了就是實質預算遭到縮減，若這一波災情持續延燒下去，全球影響最大的產業可能真的將會是時尚業！

等等，你可能一時無法接受，不是應該是餐飲業或者旅遊業？對時尚業有什麼影響？就台灣一般大眾來說，最明顯感受到的的確就是餐飲業者及旅遊業，百貨蕭條餐廳一天營業額可能只剩下過去的一成，而旅遊航空業更是慘，班機砍到只剩個位數……不過這些狀況在疫情被控制之後，隨著時間會逐步回到正軌，食和行本就是生活中無法缺少的部分，若跳脫台灣的狀況，放眼全球市場，你會發現時尚業其實影響非常慘重。

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香港《逃犯條例》運動至今，一波未平一波又起

香港在過去30年以來，一直都是跨國產業的亞洲重鎮，許多品牌的亞太區域辦公室都設置在香港，簡單來說，香港就是整個亞洲經濟市場的龍頭。而《逃犯條例》事件爆發之後重創香港經濟，最直接的當然就是業績下滑，品牌自然把人力及業績重心轉向中國，結果香港狀況還未完全平復，馬上接著肺炎病毒，中國消費額一落千丈！具時報雜誌《TIME》報導指出，過去十年以來，中國人一直是時尚產業跟精品的推手，佔了全球年購買量的三分之一、消費成長率的70％，這次疫情不少精品店舖關門倒閉，整體營收下滑90％，更別說疫情蔓延全球，今年至今的消費額可能是史無前例的低迷。

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意大利時裝週期間，遇上歐洲大爆發

扣掉亞洲，意大利是目前疫情最嚴重的地區，雖說還不得而知為何意大利在短短幾日之內爆發數百例，但爆發日期恰恰好落在2月意大利時裝週期間，大家對疫情的討論度甚至還高過米蘭時裝週百年難得一見的大新聞：Raf Simons加入Prada擔任共同創意總監。

米蘭時裝週百年難得一見的大新聞：Raf Simons加入Prada擔任共同創意總監。 (IG@prada)

時裝週的參與者不外乎就是影響整個時尚業的核心人物：設計師、模特兒、買手、KOL、時尚編輯等等，這些同一批人就是一場秀輪著一場秀的觀賞，從一個室內換到另一個室內，加上時裝週的工作日程是非常緊湊高壓的，免疫力肯定不是最好的狀態，那些秀場簡直像一個密閉的培養皿，細菌很可能就在裡面共同發酵。

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接著，米蘭時裝週結束，同一批人趕往巴黎時裝週。原先法國確診人數僅有14例（2/24），至今（3/7）已破1000例，成為歐洲疫情第二嚴重的國家（米蘭更於3/8宣布封城）。雖沒有任何直接證據指出與時裝週有關，也可能單純只是歐洲國與國之間的界線本就不明確，才造成的大規模爆發，不過單看這兩個事件重疊在一起就足以令社會觀感不佳。

時尚是很重「觀感」的產業

然而時尚又是一個很重觀感的產業，一個觀感不佳很容易毀掉名人或品牌的前程。

太剛好的時間重疊對參加時裝週的各國明星、KOL、模特兒多少都有輿論的影響，他們原先都是很強大的帶貨王，但現在這個時間出席時裝週，戴口罩有失美觀、不戴口罩又不是很恰當，再來回國之後勢必要進行隔離，工作也需重新調整，像是韓國歌手請夏的團隊自時裝週回來後就有兩位確診治療中，就遭到不少網友攻擊，身為公眾人物社會壓力超大。時尚走到今天，不得不依靠網路名人來宣傳，但在這個人人都在關注疫情替疫情緊張的時候，依舊曬精品、曬在外遊玩的照片也可能會造成反效果。

在 Instagram 查看這則貼文 Bella 🦋（@bellahadid）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 23 日 下午 12:00 張貼

時裝秀也許將終結？

這場肺炎還加劇了近年來時尚圈的一個大問題：該不該繼續辦時裝秀？

隨著環保意識興起，辦一場秀費用驚人，費時費力且對環境有害，本來一直備受討論。現在先是全球消費額急速下降收入減少，再來新冠病毒也令大家人心慌慌，不少品牌截至今年6月的活動紛紛取消，最早的像是2月米蘭時裝週當中，Giorgio Armani就取消服裝秀改由線上直播的方式進行，現場只有模特兒並無觀眾，避免大家群聚；Ralph Lauren原計劃4月在紐約舉辦的時裝秀已經取消；Burberry 4月在上海的大秀也將暫緩；Prada隨即取消5月原定於東京發表系列的行程；Gucci同樣的取消了5月將在舊金山舉行的服裝秀；Versace也宣布5月在美國的展出將延後，上半年時裝活動接連取消，有不少品牌還在觀望接下來疫情的發展，才能應變隨之而來6月將登場的男裝秀活動。

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中國至今尚未開工帶來的影響

引領時尚走向的並不只有你熟知的那些精品品牌，許多新興設計師、在地品牌都是一份子，後浪推前浪才能前進。

而新冠肺炎爆發至今，中國仍舊是目前疫情最嚴重的地方之一，基本上還處於完全停工的狀況，除了消費力降低，中國的工廠也是時尚產業中不可或缺的一部份，並不是每個品牌都像是LVMH、開雲集團底下的那些大牌一樣有自己的工坊，有許多中小型品牌、新興設計師都是仰賴的中國工廠的製造，或者原料副料都是來自中國，他們的資金也不如大牌一樣充足，受這次影響一不小心就很可能從時尚產業當中下車，若真如此過數年後時尚產業就會面臨可怕的超大斷層，難有新血注入。

而新冠肺炎爆發至今，中國仍舊是目前疫情最嚴重的地方之一，基本上還處於完全停工的狀況。（GettyImage）

所以如果疫情繼續延燒下去，時尚產業肯定會受到比許多產業都還要大的衝擊，除了單純製造商品的問題之外，人們的無心購物也會是很大的影響，衣服是必需品，但時尚並不是，它是奢侈品，是有餘裕的狀況之下人們才會講究的。時尚包含商業層面，也有著記錄一個時代文化軌跡的責任，這中間的環節受到重創也未必是一時之間就能改善的，顯而易見的問題之外，背後藏在冰山之下的龐大隱憂也將隨之而來。最後只能老話一句：希望疫情快點過去，才能再透過著個產業，繼續帶給大家更多美麗的事物，而經過這段時間的重新淬煉，或許未來時尚將走向另外一個全新的型態也說不定。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：如果新冠肺炎持續延燒，「時尚產業」可能將成為全球受影響最劇烈的產業？！】