NEIGHBORHOOD再度與露營、釣漁品牌合作　誰說瀧澤伸介今非昔比？

的確比起其他裏原宿品牌或人物，NEIGHBORHOOD和主理人瀧澤伸介近年的人氣的確相對濟後，人家個個衝出國際，和LOUIS VUITTON、VALENTIANO或者MONCLER搞聯乘合作之際，NEIGHBORHOOD卻仍然沉醉於那個高不成低不就的adidas × NEIGHBORHOOD系列。

主理人瀧澤伸介。（EYECREAM）

adidas 15年前邀請NEIGHBORHOOD合作推出的35周年別注Superstar。（SNEAKERSNEWS）

雖然當adidas 15年前邀請NEIGHBORHOOD合作推出那對35周年別注Superstar，這個2004年才適逢10周年慶生的品牌，其人氣的確曾經足以用如日中天去形容。但近年在潮流戰線方面的影響力，卻明顯是力有不繼，一方面未如藤原浩、NIGO和高橋盾般，活躍於西方高級時裝舞台，就算是昔日最引以自豪的軍事風形象，亦老早被同門師兄弟西山徹的WTAPS所取代，看看人家MILL服飾系列的爐火純青，再對比NEIGHBORHOOD軍服每每的畫蛇添足，就知道「裏原第一軍事品牌」之地位，老早就易手了。

定價高達¥240,000日元的帳篷。（NBHD）

然而，時裝潮流地位的時不與我，卻並不代表NEIGHBORHOOD自從不再發光發亮，潮流線唔得，或許戶外機能世界才是柳暗花明又一村。所以NEIGHBORHOOD近年在Outdoor世界的活躍程度的確史無前史地高，連續多年與韓國戶外單位Helinox合作，共同研發露營用品系列，打造旗艦級別的E-HANGER 6人帳篷，重約25磅，整體尺寸為4.35m × 3m × 2.2m，極其闊大之餘，定價更高達¥240,000日元，堪比香港正常年青打工仔的一個月人工，叫人可遠觀而不可褻玩。

+ 3 + 2

NEIGHBORHOOD × AbuGarcia。（NBHD）

NEIGHBORHOOD × AbuGarcia單品極其眾多，堪稱一站式。（NBHD）

NEIGHBORHOOD × RAID JAPAN漁钓。（NBHD）

為表現出誓要在戶外品市場爭一席位之決心，除Helinox以外，NEIGHBORHOOD尚有和RAID JAPAN、AbuGarcia等釣漁用具品牌、和多肉植物單位SPECIMEN RESEARCH LABORATORY（SRL）合作，推出一系列工具、生活品以及衣服服飾，務求將NEIGHBORHOOD由從前單純一個街頭服飾品牌，開拓成一個多元化的生活潮流單位，針對的消費群明顯增大了不少，瀧澤伸介果然識做生意！