【手袋時尚】精選20款20SS高訂品牌水桶袋　最早設計用來裝香檳？

水桶袋揹起來年輕、自在、不受拘束，不論日常上班或正式場合都很適合配戴。水桶袋Bucket bag從來沒有離開過時尚圈，因為它一直都像經典袋款一樣的存在，一年四季都可以是必備袋款！

20款本季CP值最高水桶袋（按圖放大↓↓↓）

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你知道嗎，水桶袋一開始其實是被設計成裝香檳的袋子！話說1932年，Louis Vuitton第三代傳人Gaston Louis Vuitton先生為某位香檳區釀酒商訂製了一款可以裝得下五瓶香檳的Louis Vuitton袋子，底部堅固，上頭則可以束口保護香檳，沒想到後來許多名人出門野餐也帶著這款袋，於是Louis Vuitton第一款抽繩水桶袋便一直火紅至今了！2020春夏本季，水桶袋再度以成各式各樣的袋款呈現，也趕上小袋風潮推出了小款迷人的小水桶。以上VOGUE嚴選精品多款最時髦水桶袋，今年就入手這款CP值最高的袋款！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：嚴選20款本季最時髦水桶包，今年絕對要入手風靡超過半個世紀的經典包款！】