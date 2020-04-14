不難發現，近年品牌都用舊有手袋設計為藍圖，推出新手袋，如Fendi的Baguette、Dior的Saddle bag都是2000年代的款式，成為大家必搶的經典款，可見潮流是不斷循環；加上復古風盛行，不少女生已加入Vintage手袋行列。 COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，幸好網絡科技發達，無阻購物的方法和意慾，看看有哪些有信心保證的Vintage線上平台。

有人說潮流每10年便會循環一次，現在非常流行Vintage手袋。（angelababyct@instagram）

Vintage並不只是二手名牌？

Vintage（古着／中古）要有一定「年資」，大多來自80 – 90年代的手袋款，像是如Vintage Chanel或Hermes，手袋都有自己的Serial Number（序號）或記號，除了是證明真偽，更可以透過記號分辨出產年份。

除了歐洲有不少Vintage手袋，日本的中古名牌更有質素保證。隨着90年代初，日本經濟泡沫爆破，經濟大倒退，大量名牌袋被放售到二手市場，由於日本人非常呵護手袋，因而保留很多質量好的Vintage在日本市場，不少明星如水原希子、杜如風、Angelababy都在日本入手Vintage產品。

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日本Vintage Chanel集中地：AMORE、 Vintage Qoo

不少香港人都喜歡到日本入手Vintage手袋，全因鄰近香港，而且她們有品質保證，保養得宜，提供大量Vintage Chanel、Hermes，時尚又保值。

在較為人所知的日本Vintage店舖有AMORE和 Vintage Qoo，她們都有設Chanel專區，是女生的天堂，她們同樣提供全球運送服務，AMORE更不需要買滿指定金額便有免運費服務；網站上也會提供有關手袋的資訊和照片，設有日文以外的中、英文等語言選擇，方便外國人使用，更有一些穿搭照，供女生吸收穿搭靈感；在疫情下，Vintage Qoo在Instagram進行直播，帶網友「逛逛」店舖，也會解答和展示手袋，讓在攜手減少社交接觸的朋友在家也有天多元的購物體驗。

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網購平台Farfetch也加入Vintage市場。（farfetch.com）

網購平台提供驗證服務：farfetch

英國時裝網購平台Farfetch是知名的網站，平台提供世界各地的的名牌、小眾品牌的時尚單品，而且不時會提供折扣優惠，第一次購買更有九折，往往比在專門店更划算。

Vintage商品的需求愈來愈大，去年，Farfetch更加入「Pre-owned」和「Vintage」的市場，提供以往不同時期的Designer Bag，平台會清楚列明手袋的出產年代，也會形容手袋的新淨程度，並付上照片，如Fendi的水桶袋現在市場定價約萬元，而Vintage大概5千多元；Farfetch為了鼓勵復古二手市場，與香港二手專家公司Upteam合作，開設姐妹網站（secondlife.farfetch.com），提供驗證服務，讓大家賣出家裡的舊手袋，然後換取積分，於網店上再次購入新品。

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Vestiaire Collective得到不少名人支持。（vestiairecollective.com）

確保100%正貨才出貨：Vestiaire Collective

來自法國的Vestiaire Collective在二手市場頗有名氣，更是歐洲最具信譽的名牌二手交易社交平台，平台擁有來自50個國家的800多萬活躍會員，連Jessica Alba、Emma Watson、Kim Kardashian等都是這平台的支持者，平台每周會篩選超過4萬件貨品，無論流行服飾，或是Vintage系列都有，每件貨品都由專業團隊去鑑定的真假，確保100%正貨才出貨。

網站為了慈善，不時也會與明星合作，讓他們捐出名牌收藏拍賣，香港的陳瀅、Amanda S、Angela Yuen等女藝人也曾參加，女生也有機會擁有女藝人的珍藏；另外，網站也會整理數據，讓時尚愛好者清楚二手市場概況，以及年度流行趨勢，讓買家入手奢侈品時可多一個參考。

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