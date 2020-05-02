新冠肺炎｜腕錶防疫清潔教學：只需5樣小工具　各類錶帶保養秘訣

新冠肺炎疫情下，全球各地民眾防疫意識大大提高，每天隨身的腕錶固然要好好清潔保養。最近大家都留在家中，正好是打理錶藏的好機會。這回就由邦瀚斯（Bonhams）亞太區鐘錶部主管陳凱嘉（Sharon Chan），為大家提供一些清潔腕錶的訣竅，只需要一些簡單小工具便可做到。

「工欲善其事，必先利其器」我們先由用具說起。在家保養腕錶，需要小型放大鏡、清潔用不織布、拋光布、綿棒及酒精消毒綿片，這五件小工具一般家居用品店也找得到。以下為大家逐一介紹如何使用。

▼▼按圖放大看五種腕錶清潔小工具，下文有更詳細解說▼▼

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小型放大鏡（loupe）：

用以檢查腕錶各個部分，必須察看的位置包括指針（有否漏油情況）、鋼錶鏈帶每格之間（易藏污垢）、環圈（lugs）與錶帶接合位（易藏污垢）。當然，放大鏡亦可用作欣賞腕錶的工藝細節，尤其是鏤空腕錶。

清潔用不織布（cleaning cloth）：

用作日常基本清潔，於珠寶店有售，亦可用一般「眼鏡布」代替。

拋光布（polishing cloth）：

供白金、紅金、黃金等金類手錶使用。金錶經過10 - 20年長時間配戴後，會出現變色現象。特別是香港、台灣等地的潮濕天氣，會令黃金錶色澤變啞、出現有如「生鏽」的茶色；白金錶則會出現「朦朧化」效果。

遇上這些情況，拋光布便大派用場，基本用法前後上下擦拭即可。但必須留意，有條紋細節（brushed texture）的錶身應避免使用拋光布。擦拭程度不宜過火，亦不宜集中於一個部位，否則會令受擦位置的顏色及亮度，與周圍不一致。

用於集中一點處理清潔。使用時只需沾上少量清水即可，毋須使用特別清潔劑，重點針對縫隙清潔。

酒精消毒綿片（alcohol swab）：用作消毒及去除較頑固污垢。但必須留意酒精消毒綿片不適用於鋼質手錶，其他金屬或鑽石皆可。

了解過清潔腕錶的小工具，那不同類型的腕錶，清潔時又有哪些地方要注意？

▼▼Sharon再為大家提供以下清潔訣竅。（按圖放大）▼▼

皮帶錶：清潔皮製錶帶，可用坊間專門清潔皮具的抹布。但皮製錶帶配戴時間愈長愈見深色，別具歲月的美，所以大多數人都選擇待到皮帶壞掉才作更換。

橡膠、塑料製運動錶：

可使用清水或酒精消毒綿片作簡單保養。若為淺色錶帶，使用新的擦膠（橡皮擦）擦走污漬更有效。

鏈帶有大量縫隙，容易藏污納垢。最方便的方法是以綿棒沾上少量清水，重點針對縫隙清潔。因每款腕錶的鏈帶結構不同，構造比較複雜，應避免自行拆開鏈帶清潔。懷錶：

懷錶長年配戴後或會出現變色現象。但對懷錶來說，這種年代感更添韻味。

防疫抗炎另外一個重點乃勤洗手。Sharon提醒大家洗手時，切記避免沾濕腕錶，即使配戴的是防水腕錶亦要留意。她指出，防水錶設有特別錶冠，必須扭緊方可完全防水。但不少人都在調校時間後，忘記把錶冠扭緊，令機芯入水。

最後還有一點，Sharon建議各位錶迷有時間的話，可為每隻腕錶重新上鏈、調整日期及試用時計功能，為機芯多「做運動」，才會走得流暢。

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