【2020春夏】盤點10種女裝新趨勢︰連身皮褲丶方頭涼鞋丶水桶包……

如果你準備好替自己添購春裝，那麼是時候從國外時尚網 THETRENFSPOTTR 的街頭風格中獲得靈感了。從經典單品到最新流行的剪裁風格萬千。用 2020 春夏時裝周上發現的 10 種女裝趨勢，更新你的衣櫥吧！

1. 褲子套進綁帶鞋

無論你是要去辦公室上班的 OL 還是和朋友一起吃早午餐，你可以穿上任何一件褲子，腳踩繫帶高跟涼鞋，將綁帶繫到腳踝上，再用一件同色系的夾克、外套或露肩上衣來完成整個造型。這是一個令人耳目一新的穿搭風格，讓造型充滿春夏氣息！

2. Oversized 公主袖

在 Oversized 公主袖的對比下使腰部顯瘦，透過腰帶與綁帶的設計將腰束得更纖細。配合春天柔和的酪梨色、米色都是不錯的選擇，或選擇黑色釋放你內心的哥德式靈魂，公主袖會使上半身看起來變寬，切記「上寬下窄」的原則，才能打造好曲線。

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3. 洋裝 × 短靴

熱度不減的 Grunge fashion 回歸日常生活！無論你是一個喜歡大膽色洋裝或是碎花的女孩，都可以配上短靴展示混搭又女性的一面，穿著起來比高跟鞋舒適許多，也比較耐走，讓你擁有更多鞋子的搭配選項。

4. 仿皮長版大衣

在不穩定的初春當氣溫變冷，不妨穿著皮革外套保持溫暖舒適，怕黑色皮革大衣看起來太沉重或是有特務風，那就試試麻花紋路加上略為鮮豔的色調，讓眾人的目光離不開你，成為全場焦點。

5. 粉彩水桶帽

水桶帽能避免臉直接曬到太陽，好搭又非常有型！說粉彩色調是最適合春天的顏色也不為過。這個配件不論是配上裙裝或是褲裝都不會違和，所以快捨棄千篇一律的老帽，用夢幻的粉彩水桶帽點綴你的髮型吧！

粉彩水桶帽（The Trend Spotter）

6. 連身皮革工裝褲

一件連身皮革工裝褲加上一個隨身小包，自成一套的設計不用刻意搭配就很大方幹練，大部分的工裝褲有腰身也不擔心會沒有身材，戴個墨鏡更能凸顯個人風格。

7. 成套上衣與絲襪

相同的印花絲襪和上衣，千萬不要覺得它很花，正因為是相同印花無論你的風格是什麼都能將他們融合進穿搭中，利用簡單的方式創造令人難忘的穿搭！

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8. 方頭涼鞋

方頭涼鞋有別於傳統的鞋跟，不管是平行的繫帶設計還是扭曲交錯的設計，穿上凉鞋讓你的腳能保持通風，又能大展腳部光療成果，陪你度過炎熱的酷暑絕對不是問題！另外，方頭的高跟鞋也是備受矚目的單品。

9. 水桶包

2020 最熱門的潮流配件就屬「水桶包」了，今年各大品牌紛紛推出不同顏色的水桶包。這些手提水桶包看似小巧裝不了什麼東西，其實內部空間很大。可以搭跳色或是相近色系的包，為造形注入一股鮮明活力。

10. 超大金鍊

金項鍊永遠不會過時，端看你如何選擇！單獨佩戴仿金項鍊你就不需要其他的頸部單品了，你甚至可以戴兩個或更多的項鍊來增加它的分量。

Dappei 結語： 推薦給還在思考要購入什麼春裝的妳，以上十種 2020 指標性的風格，都可以讓你更有魅力！想打造與眾不同的樣貌快照著上述的公式，替衣櫃增添新衣。

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原文：「2020 春夏女裝周」米蘭、巴黎、倫敦、紐約的街拍，10 種女裝趨勢一次網羅。【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】