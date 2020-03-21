Hermes｜FW20時裝週推「Constance」新款　完美皮革手袋再成焦點

2020秋冬巴黎時裝週剛結束，Hermès在秀上展現了一款如同Constance和2002袋款的全新款式，有著繽紛的色系，和全新的袋釦，更重要的是那永遠讓人心醉的完美皮革打造工藝。

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2002系列之所以被認定為有可能成為新一代的經典款式，原因在於它有著類似Constance系列的方正外型，不過因為袋釦的H型以圓圓的形狀呈現，比Constance系列更加活潑且年輕，簡潔又不失俏皮，而在配色方面也有著更多清新自然的選擇。

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2002系列袋款首次出現在秀上的時刻是2018年的春夏系列，袋釦靈感源自70年代的絲巾圖案，同系列的還推出了袋釦形狀的手鐲和腰帶，袋款設計重新演繹1972年的袋款，除了皮革款，還有拼接帆布的款式。由於Constance系列越來越難買，許多愛馬仕鐵粉轉而開始投資2002系列，而且2002系列的內部格局有2個大隔間和一個外層袋，容量要比同尺寸的其他袋款更加實用，難怪也逐漸成為必須等待的袋款名單之一。

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隨著2002系列袋款即將成為難買夢幻清單之一，那麼剛落幕於巴黎時裝週的Hermès 2020秋冬系列秀上全新袋款，預測或許也即將成為新一代經典的注目款式。

Hermès 2020秋冬系列的一切就是關於工藝和技術，這款手袋有著同樣方正的外型，雖然還不知道它的內容量如何，不過光看著簡約的外型，有著馬術靈感來源的袋釦，便可預測這款袋或許將會與2002系列袋款齊名成為新時代經典。除了經典的黑色，這款袋秀上還出現了湖水綠、寶藍色、以及駝色和亮黃色，至於實際包款屆時會以什麼樣的方式呈現，就讓我們期待2020秋冬下半年，或許有幸的第一手開箱。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：VG包起來／預測即將與Hermès 2002系列齊名的新世代經典，下半年必關注全新愛馬仕包就是這款！】