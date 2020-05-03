紮染時尚｜各品牌春夏推紮染單品　Loewe聯名Paula’sIbiza最吸睛

各品牌時常在春夏這個時節，將花朵鮮嫩欲滴的色彩運用在設計上，粉紅、嫩綠到水藍這些繽紛的色彩已經成了春夏代名詞，但除了這些鮮明的元素外，從去年到今年春夏還有一個特別的設計不斷出現在伸展台上，它就是紮染，過去在學校勞作課老師教我們橡皮圈綁手帕的染布技巧，在近期成了 Loewe、Dior 到 Prada 這些一線精品所熱愛的元素！不僅如此在街拍中，部落客們也開始瘋穿紮染單品，到底這個手工感十足的元素該怎麼搭配，儂編在這邊從單品到穿搭一次盤點給妳看！

Loewe聯名系列——鮮豔染色超吸睛

Loewe 每年春夏最讓人最期待就是 Paula’s Ibiza 的聯名系列，這個來自西班牙 Ibiza 島上的傳奇選物店 Paula，創辦人用獨特的印花設計讓人留下深刻印象，這次 Loewe 創意總監 Jonathan Anderson 不只延續該店的特色設計，並在加入了電音及潮流的街頭文化，把紮染的素材拼接其中，以極繁的方式打造出有別於以往的聯名色彩。

+ 4 + 3 + 2

Dior關於園藝的故事——低調展現紮染工藝

在 2019 年春夏，Dior 便大量運用紮染技巧呈現出春夏的意象，到了 2020 年品牌以迪奧先生的妹妹為題，將她在整理花園形象化為服裝，並加充滿天然手染的紮染放入服裝設計中，有別於去年亮色搶眼的設計，今年的紮染方式以更貼近植物染的色彩呈現，讓手染的痕跡以更貼近生活的方式呈現在高級的面料上。

+ 4 + 3 + 2

Burberry英倫風格——氣質感也能很有個性

一直以來以英倫風格著稱的 Burberry，在本次春夏也運用紮染的單品呈現出個性優雅兼具的服裝！有別於妳印象中多彩的渲染，Burberry 運用單一色系做紮染，黑白相間的紋路讓妳有一種穿上斑馬動物紋的錯覺。

+ 2

Prada摩登風格——誰說手作不能很都會

Prada 在近日於台北 101 旗艦店門市推出 Hyper Leaves 膠囊系列的期間限定店，除了有許多台灣獨家的配色包款外，品牌亦延伸快閃店的自然意象，推出了紮染為題的服裝單品，品牌在設計線條上以都會簡練的線條為主，將紮染的設計以作最摩登的方式呈現。

紮染為題的服裝單品，品牌在設計線條上以都會簡練的線條為主，將紮染的設計以作最摩登的方式呈現。（Prada官網圖片）

MSGM潮牌也跟進——日常單品一秒變超帥

來自意大利的 MSGM，幽默、個性同時又街頭感十足的設計，在近幾年成為許多人的最愛！品牌在本季亦推出了牛仔、針織衫等服裝的紮染設計，這些日常百搭的單品經過特殊染製後，全都變成帥氣十足的穿搭單品！

Justin Bieber夫妻也搶穿

紮染的元素不在伸展台延燒！小賈斯汀（Justin Bieber）夫妻兩人在私下被直擊時，也曾看見紮染商品穿在身！小賈用全套的配色做搭配，而他的太太海莉比伯（Hailey Bieber）則是一身黑，讓紮染的外套成為穿搭重點。

紮染原來這樣搭

基本款三個字已經是台灣人買衣服的關鍵字，像這樣跟上趨勢型的服裝，反而成為許多女孩穿搭上的地雷！但其實紮染因為顏色搶眼的特性，搭配上其實只要跟妳衣櫃都有的基本款做混搭，讓炫染色彩衣服成為重點，這樣就能完美的駕馭紮染！例如一件的簡單的牛仔褲為下身，讓上衣成為主角，或是單一低調色彩的服裝做陪襯，這樣就能輕鬆駕馭搶眼的紮染服裝！

+ 2

延伸閱讀：

朴敏英《天氣好的話，我會去找你》粉色毛衣、小白鞋被問爆！溫柔小姊姊穿搭靠的是這兩樣單品

貝嫂、梅根時尚都靠它？原來夏天要時髦裙裝就買「這一件」！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】