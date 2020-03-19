【穿搭教室】160cm以下的春季配搭靈感！9位KOL示範日韓美系造型

大家好，我是鵝妹。距離上次的冬季穿搭也有幾個月，轉眼就到了春天。那麼春天，小個子女生有哪些穿衣公式可以藉鑑呢？身高範圍從150-160，每個階段我都找來了借鑒對象，什麼風格都有~一起去翻翻看吧！

1. Instagram：kaaaaana06 身高：152cm 關鍵詞：素色

我一直很想去日本當個店員，所以私下也有follow一些店員小姐姐的ins，這位就是其中之一。目前是我很喜歡的日本品牌who's who chico的店員。

她的風格我覺得可以用素色來形容，飽和度低的灰色系能把溫柔的一面烘託的淋漓盡致。

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2. Instagram：mito_natsume 身高：152cm 關鍵詞：疊穿

三戶夏芽，熟悉日圈的妹子應該會眼熟，她是眉上劉海的創始人，經常為一些品牌拍攝畫報，實際身高152，但看起來一點都不矮。

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3. Instagram：yurippa93 身高：153cm 關鍵詞：甜酷

菅沼俞利，一個看臉彷彿178的女人，不得不讓人感嘆！頭身比例真好啊！臉也太小了一點吧！

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4. Instagram：i_am_takahashi 身高：153cm 關鍵詞：輕熟

高橋愛，這位大家應該不陌生吧？是模特也是演員，身高也是在我們小個子範疇。她的穿衣風格我還蠻喜歡的，輕熟中利用色彩來營造些活潑度。

5. Instagram：alyssa coscarelli 身高：155cm 關鍵詞：綠色

Alyssa Coscarelli是美國時裝網站“Refinery 29”的時裝編輯，也是一位ins網紅，經常出現在各大時裝週，你在許多街拍裡都能看見她的身影。看臉還以為很高，沒想到她的身高還不到160。

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6. Instagram：double3xposure 身高：155cm 關鍵詞：復古

這對來自亞特蘭大的雙胞胎姐妹花Reese&Molly，在ins上坐擁了無數小粉絲。她們的個人風格挺搶眼的，什麼東西在身上都有種複古時髦氣息，色彩搭配很有自己的想法，大概天生就該吃這碗飯。

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7. Instagram：mim_11_11 身高：158cm 關鍵詞：軟妹

mim之前有當過雜誌模特，現在也經常拍一些平面畫報，風格清新軟妹，適合00後女孩借鑒。

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8. Instagram：yuyukmt 身高：158cm 關鍵詞：甜美

yuyukmt有著自己的時尚品牌Bibiy。日常風格比較甜美，但又有添加複古的宮廷風。去迪士尼這套配的很妙，豹紋連衣裙完全消失了性感，倒是甜度十分。

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9. Instagram：ribbonbit 身高：158cm 關鍵詞：白襯衫

ribbonbit是一位來自韓國的博主，拍照風格是不露臉，日常穿搭簡約，常以褲裝為主，白襯衫是心頭肉，喜歡穿白襯衫的女生可以在這找找靈感。

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你們更喜歡的風格是哪種呢？平時又follow了哪些博主呢？記得留言告訴我鴨~

【本文獲「Ann大爺的時尚筆記」授權轉載，微信公眾號：dayeAnn】