【新冠肺炎】日本公司跨界合作抗疫　魚仔豉油竟改裝抗菌搓手液？

新冠肺炎COVID-19仍然肆虐日本，防疫用品供不應求的情況下，當地食品容器公司竟和清潔用品公司完美示範「創意抗疫」，合作推出「#SafeHandFish」項目，用常見的魚仔豉油樽盛載搓手液送到食客手中，提醒大眾開餐前緊記清潔雙手。

往年的魚仔豉油樽在疫情下改為盛載抗菌搓手液。（大石屋）

新冠肺炎於日本大爆發，上星期更將緊急狀態令範圍擴至全國，國內除了口罩難求之餘，抗菌搓手液容器亦見短缺。不過，日本人創意大爆發，竟將多餘的魚仔豉油樽改為盛載搓手液，一解抗疫燃眉之急。

一場疫情，日本食品容器廠商大石屋和清潔用品公司Clear Electron同樣大受影響：前者因受疫情打擊，訂單大幅減少，後者需求雖然直線上升，但礙於搓手液容器不足，有消毒液亦無法推出市面救急。有見及此，兩間公司破天荒合作，響應聯合國「創意抗疫」的呼籲，推出「#SafeHandFish」企劃，生產出「魚仔抗菌液」之餘，亦大方將產品免費提供予國內餐廳和外賣公司，將抗菌液送到點餐顧客手中，提提大家用餐前要消毒雙手。

用深入民心魚仔樽設計，提醒大家開餐前要清潔雙手。（Clear Electron）

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一般魚仔豉油樽蓋為綠色或紅色，這次「#SafeHandFish」的「魚仔抗菌液」在舊用豉油樽設計之上，特別用上象徵聯合國和潔淨的藍色樽蓋。樽內裝有的Cleanse EX搓手液，標榜成份全天然，通過多項測試，抗病毒、抗菌率達99.8%，功效持續3小時。這次兩間公司合作，為日本抗疫出一分綿力之外，又為世界示範創意如何救地球。這創意項目是兩間完全不同類型公司合作的成果：