【FRUiTS】傳奇街拍雜誌回歸　螢光粉紅紀念膠牌憶起原宿偏鋒風格

這陣子，日本街拍潮流再度火熱起來。 先是《STREET》推出收費電子版，現在《FRUiTS》也蠢蠢欲動。 不過，正式復刊前，出版社官網率先販賣的產品，卻並非雜誌……

《STREET》推出電子版，連第一期也可重溫。（STREET）

《STREET》、《FRUiTS》和《TUNE》是日本三大街拍聖經，同樣由青木正一創辦，早幾年因紙媒寒冬，《FRUiTS》和《TUNE》相繼停下來，不再是月刊定期發表形式，只以游擊方式在市場出現。主攻外國街拍的《STREET》，雖然仍維持出版紙本，但早前也推出網上版迎合網媒大主流。【STREET】日本元祖級街拍雜誌轉戰網媒 線上重溫1985年創刊號

1996年《FRUiTS》創刊號（FRUiTS）

於1996年創刊的《FRUiTS》，主要紀錄原宿街頭女生的穿搭風格，在互聯網和社交平台尚未發達的年代，這雜誌絕對是一眾潮流女生交流與研習偏鋒衣着的聖經，更是原宿次文化的重要像徵。不過，青木正一於2016年12月23日《FRUiTS》發行第233期後，決定將廿年歷史雜誌結束，他表示「因無法拍攝時髦的年青人」。

2016年《FRUiTS》告別號（FRUiTS）

+ 15 + 14 + 13

世事無絕對。未夠三年，青木正一今年1月時已改變主意，他指多得Demna Gvasalia（Balenciaga、Vetements）和Virgil Abloh（Off-White）近年設計，將Street Fashion破舊立新，原宿街頭亦逐漸重現昔日的活力，於是決定重新出版《FRUiTS》。

雜誌Logo紀念膠牌，配色甚是搶眼。（FRUiTS）

起初，《FRUiTS》本打算於6月復刊，可惜因新冠肺炎COVID-19疫情未見紓緩，所以暫時未有確實出版日期，反之於5月份會推出《FRUiTS season 2 00》，結集雜誌停刊期間獨特有趣的街拍照片。此外，早前為《STREET》電子版開設的官方網店，當中有售唯一的《FRUiTS》產品——一塊螢光粉紅色紀念膠牌，刻有《FRUiTS》的Logo之餘，還會有獨立記號，青木正一說這是從Tesla創辦人Elon Musk為隧道挖掘公司The Boring Company Hat籌款項目取經，希望為雜誌籌集營運資金。

青木正一在FRUiTS官方IG上載自拍穿搭照（IG@fruitsmag）

這膠牌只售1,500日元（約144港元），可能看似無聊，但除了紀念價值外，螢光粉紅色調也令人回想起原宿偏鋒風格，還有穿搭參考示範，分分鐘成為今夏最潮配飾。