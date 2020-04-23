【新冠肺炎】蝙蝠炒飯T恤被指辱華　二創中式外賣盒引發網民罵戰

新冠肺炎COVID-19疫情持續，除了改變了全球人類的生活方式外，也衍生出不少相關二次創作設計。 日前，Lululemon的藝術總監Trevor Fleming在社交平台轉發一張「蝙蝠炒飯」T恤設計，被指涉及辱華、種族歧視在網上引起軒然大波，最終被品牌炒魷。 到底這「蝙蝠炒飯」圖案是出自哪人手筆？

「蝙蝠炒飯」T恤（Jess Sluder）

這設計不但令Lululemon的藝術總監Trevor Fleming掉職，也引起無數網民激烈討論，有人認為是百份百種族歧視，也有人指是陳述疫情源頭真相，雙方各不相讓。

回帶重溫「蝙蝠炒飯」事件：

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「蝙蝠炒飯」（Bat Fries Rice）設計師Jess Sluder是美國加州，他以美國深入民心中華料理外賣紙盒圖案進行二次創作，這紙盒通常用來盛載炒飯、炒麵等受西方人喜愛的中國菜式，而Jess Sluder將外賣紙盒加添一對蝙蝠翼，再在盒面上寫上「NO THANK YOU」，以此借喻新冠肺炎COVID-19源頭來自中國武漢華南海鮮，並且跟大陸人食用被懷疑為病毒宿主蝙蝠相關。雖然Jess Sluder已將「蝙蝠炒飯」設計下架，但網路上仍有疑似盜用設計產品發售。

歐美最常見中式外賣紙盒設計（Amazon）

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說回Jess Sluder，他本有兩個Instagram帳號，展示「蝙蝠炒飯」設計的deadringer已設定為私人帳號，至於個人帳號jesssluderart仍然開放公眾，追蹤者不多，內裡主要結集他的插畫創作，有不少黑色幽默創作，可愛又抵死；至於其個人官網商店已將「蝙蝠炒飯」下架，仍有其他設計單品出售，當中「Surfing in Los Angeles」系列有Tee有畫外，還有他親自手繪的Vans Slip On波鞋，不過論話題性，始終及不上「蝙蝠炒飯」。

「蝙蝠炒飯」設計師Jess Sluder（Jess Sluder）

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