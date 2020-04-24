【新冠肺炎】Getty Museum線上Cosplay　二創梵高 、馬格利特經典

新型冠狀病毒肺炎COVID-19持續蔓延，為保持社交距離，世界各地的民眾都留在家中。位於洛杉磯的The Getty Museum就舉行了一場線上挑戰——低成本模仿名畫。

René Magritte的《人子／戴黑帽的男人》（The Son of Man）（Nye1O@Twitter）

洛杉磯的蓋蒂博物館（The Getty Museum）舉行線上挑戰，參加者可挑選自己最喜歡的畫作，再以最多三件物品作為道具，模仿畫作。不消兩星期，網民反應熱烈，館方已收到大量作品，創意十分，例如Johannes Vermeer的《戴珍珠耳環的少女 》(Girl with a Pearl Earring)、Grant Wood的《美國哥德式》(American Gothic)與Henri Matisse的《伊卡洛斯》（Icarus）。

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然而，蓋蒂博物館（The Getty Museum）並不是唯一一所乘着大眾留在家中的空閒而推廣藝術的美術館，位於紐約的大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art ）也舉行相似的活動，民眾可在Instagram上標籤「#MetTwinning」與「#MetAnywhere」參加挑戰。家居抗疫令創意滿瀉：

另外，也有Instagram帳戶「Tussen Kunst and Quarantaine」，荷蘭語翻譯過來，即「隔離與藝術之間」，也鼓勵網友們以家中物品模仿藝術作品。