【日本設計】水母雨傘成大熱　細節無懈可擊　遮風擋雨如海洋漫遊

太陽出來了好幾天，驟雨又再臨，又要帶備雨傘傍身。 位於山形縣的加茂水族館與YOU+MORE!聯乘設計的「水母遮」近日在日本大受歡迎，成為不少女生今個春夏的搶購產品。

「水母遮」近日在日本大受歡迎。（FELISSIMO）

一款形似水母的半透明雨傘近日在日本成為熱捧的人氣產品，夢幻外型成功擄拐不少女士的心。

水母雨傘由位於山形縣的加茂水族館與品牌YOU+MORE!合作設計而成。加茂水族館鄰近日本海，是全球最大的水母水族館。館內設有一個長達5公尺的大水槽，約10,000隻海月水母每天於水槽內悠遊，不少人都慕名而至。除此之外，加茂水族館亦飼養了超過60種水母，數量與品種之多列入金氏世界紀錄，因此加茂水族館亦有「水母水族館」之名。

加茂水族館是有名的「水母館」。（FELISSIMO）

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YOU+MORE!難得成功邀請加茂水族館合作，主題當然離不開水母。雙方是次便以三種水母的形態與外表為原型，打造一式三款水母雨傘。

加茂水族館員工菅野響樹解釋，因月亮水母、紅色水母，以及章魚水母常見於日本海域，被分類為典型的日本水母，因此選擇了以此三種水母為雨傘的原型，希望打造出三款具有日本特色，又予人不同感覺的雨傘。

點擊下圖了解三款水母雨傘：

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三款雨傘均以透明物料製成，藉此營造出水母獨有的質感。另外，雙方亦分別選用了白色及透明作為傘骨及手柄的配色，詮釋水母的透明感；再以八條傘骨及弧形線條，重現水母的結構形態，細節方面可謂無懈可擊。

水母雨傘定價為連稅$1,760日圓（約$127港元），價格親民，夢幻的外形又能為灰暗的梅雨季增添小趣味，相信不少人看後都為之心動吧。水母雨傘僅於FELISSIMO網站及加茂水族館發售，有興趣的朋友不妨尋找渠道入手一把吧。