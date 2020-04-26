【多肉植物】植木鉢風潮入侵潮流界　Nike球鞋設計師也來分一杯羹

近代時尚世界一再推崇生活品牌，所謂的潮流，早已不局限在衫褲鞋襪之上，黑膠唱片、Cassette帶、咖啡、玩具，都先後成為年輕男女追捧的潮物，而近年多肉植物風潮更進一步入侵潮流人士的心，蔚然成風。

《BRUTUS》的珍奇植物號特編是每名多肉植物愛好者務必追捧的雜誌書目。（BRUTUS）

+ 5 + 4 + 3

有趣的是，多肉植物文化表面上，就當然以盆栽上的仙人掌植物作為主角，然而事實卻是「妹仔大過主人婆」，時下那個用來盛載植物的盆子（日文名曰：植木鉢），每每才是兵家必爭之地，為奪得那些稀有的別子鉢子，植物愛好者不惜花重金買炒價，甚至排大隊去花長時間購物，瘋狂的程度，好比現時的Dunk SB球鞋。

TOKY是最為港人熟識的日本植木鉢單位。（TOKY）

N/OH的作品則有簡約路線。（N/OH）

+ 6 + 5 + 4

作為今代多肉植物風潮的始作俑者，日本近年的確湧現了許多出色的植物鉢子職人和單位，在香港最為人熟識者，就首推TOKY，造工古雅優美之餘，更曾與香港潮流名所INCREDIBLE推出別注版本，迅間完售。至於N/OH的出品同樣別出心裁，走清新的簡約路線，並適度到加入斜條紋作為標記，別具當代美學概念於其中，深受文青賞識。

Piet Parra。（Widewalls）

不過今次介紹給大家的作品，卻非來自大路的日本，而是意想不到的荷蘭阿姆斯特丹，而設計的大師，更是潮流人耳熟能詳的Piet Parra。作為Nike一再欽點合作的設計師，Parra將Post-Pop美學發揮得淋漓盡致，無論是雙方合作的Air Max 1、Air Max 97抑或是Dunk也好，都包含着Parra鍾愛高飽和度色彩和多重圖案拼貼設計，極具視覺震撼。

A HIGH HEELED TWO LEGGED PLANTER - WHITE $333USD，WOAW Store有售。（casestudyo）

A HIGH HEELED TWO LEGGED PLANTER - BLACK $333USD，WOAW Store有售。（casestudyo）

然而今次與老拍檔葑藝術單位Case Studyo合作打造的植木鉢，卻一反常態地分別以極簡黑、白色為主調，將Parra招牌設計之中的「蹺腳肉腿」，打造成A HIGH HEELED TWO LEGGED PLANTER植木鉢，以陶瓷或啞光玻璃製造，呈16厘米高 × 29厘米寬，將多肉植物安置其中栽種，較之日式植木鉢的古樸和宅寂神髓，的確多了幾分荷蘭人的幽默感和偏鋒感，別樹一格也！