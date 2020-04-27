【Karl Lagerfeld】繼承巨額遺產　老佛爺愛貓IG公開富貴生活

你們還記得那隻繼承了老佛爺21億遺產的貓（Choupette）嗎？自從老佛爺離開以後，這只拿到巨額遺產的貓便沒了蹤跡。Choupette原先的ins賬號在老佛爺去世後，也只更新過幾期插畫，不再有她的消息了。大家開始好奇，現在的Choupette 去了哪裏，一切都還好嗎？她真的繼承了21億美金的資產，和那座奢華的海島豪宅嗎？

老佛爺的貓：簽了新公司坐擁5萬粉絲，走向明星路。

經過一年的沉寂，Choupette 終於有了新動作！在老佛爺去世8個月後，Choupette又開了自己的新Instagram，還更新了自己的第一條動態。

在老佛爺去世8個月後，Choupette又開了自己的新Instagram，還更新了自己的第一條動態。（Instagram截圖）

Choupette發布的第一張ins動態中感謝了大家一直以來對她的關心，在經過一段時間對老佛爺沉痛的思念之後，19年8月，她終於再次回歸到大家的視野。

聽說，還被一家名叫My PetAgency的動物明星公司簽了合同。（Choupette可是坐擁5w粉絲的super star）現在Choupette住在巴黎郊外的別墅中，由老佛爺生前的管家擔任保姆，貼身照顧着她的生活起居。

放眼一看Choupette如今的生活，簡直就是一個instagram博主，讓我們一起來看看。

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度假式觀光，像極了網紅在拍照；餐桌上遛一遛，看看山里的景色，慵懶呆滯的眼神彷彿看見了同樣攤在床上的我；沒事兒看看自己的自拍；還會在特殊的日子裏回憶曾經與老佛爺一起相處的時光。

曾經在後台默默等待老佛爺收工的Choupette、與老佛爺一起營業的Choupette。老佛爺生日那天，Choupette寫道：給爸爸的特別問候，今天是你的生日，我真的很想你，你永遠在我們心中。你的Choupette （Instagram截圖）

曾經在後台默默等待老佛爺收工的Choupette、與老佛爺一起營業的Choupette。老佛爺生日那天，Choupette寫道：「給爸爸的特別問候，今天是你的生日，我真的很想你，你永遠在我們心中。你的Choupette」

Choupette還專門設定了一個固定的欄目，每週四分享一個自己與老佛爺的懷舊故事。

「嗨朋友們，我們的懷舊星期四回來了，2016 年在我爸爸家的浴室裏，我喜歡玩捉迷藏把自己藏在那裏」

Choupette還專門設定了一個固定的欄目，每週四分享一個自己與老佛爺的懷舊故事。（instagram截圖）

Choupette被人羨慕的貓生，住豪宅、私人管家、豪車接送

看來Choupette這一年一來依舊被管家照顧的很好，但是沒有了老佛爺，Choupette的身影總顯得有點孤獨。想當初，她可是老佛爺手裏的小公主，Choupette是他唯一的戀人。老佛爺的一生沒有結婚、沒有後代，唯一公開過的戀人是Jacques de Bascher但兩人分開後老佛爺說「此生再也不會愛了」。

但沒想到遇到Choupette之後，一切都變了。本來Choupette是老佛爺合作的男模Baptiste的一隻小貓，有一次男模Baptiste外出工作將小貓託付給了老佛爺。

一開始，老佛爺是勉強的，但是沒想到照顧了Choupette十幾天發現，他太喜歡這隻小貓了。以至於男模收工回來要將Choupette帶走時，老佛爺直接說Choupette以後就是我的了。

從此，老佛爺變了，他甚至曾想娶Choupette為妻，而Choupette的貓生也跟着變了。

Choupette公主般的生活

老佛爺專門為Choupette 出過一本書：《Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat》裏面記錄了關於Choupette的豪華私生活。她有兩位女傭貼身照顧、私人大廚負責飲食、雞肉餡餅和魚肉丸子是她的家常菜、偶爾還會來點魚子醬，餐具都是銀質餐具四件套、隨身保鏢負責安全、專門的寵物醫生負責健康。（巴黎最熱門獸醫Yola Horn 醫生）還有專屬的Tony老師負責造型。這還不夠！她還有一間大套房，裏面有自己的大床和梳妝台。老佛爺怕她無聊，還為她買了一個iPad。

外出不是專車接送，就是乖乖的呆在LV的包裏。甚至老佛爺出差的時候，Choupette都可以乘坐私人飛機環遊世界。老佛爺還喜歡給Choupette拍照，手機裏全都是她的照片。還親自設計、排版將照片做成書籍發給周圍的朋友。

細節之處、點點滴滴，可以看出老佛爺是有多麼疼愛Choupette了。

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Choupette還會自己賺錢

除此之外，我們的Choupette可不是只會拿着爸爸的錢隨便亂花的貓。她自己可是接了不少高端廣告：植村秀彩妝、VauxhallCorsa 汽車......老佛爺親自掌鏡，兩場拍攝就賺了300萬歐元。

跟超模拍時尚大片、登上雜誌封面......這些Choupette 已經習以為常了《Harper's Bazaar》、《iD》、《L'OFFICIEL》都隨處可見她的身影.

與吸金女神 Gisele Bundchen登《Vogue》巴西版封面、與模特Linda Evangelista登上《Vogue》封面、與超模Laetitia Costa在巴黎鐵塔下一起拍攝。

Choupette不僅擁有了老佛爺的愛，還順帶擁有了時尚界的頂流。沒有人不知道Choupette是他此生唯一的愛寵，就連時尚界女魔頭Anna Wintour，都對這隻老佛爺的愛貓表示過羨慕之情：「下輩子我想當Choupette。」

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老佛爺生前多次對媒體表示自己去世後，會給愛貓留下一大筆遺產。

他說：「 她是我的繼承人，而且她自己也賺錢。所以我一旦出事，那個照顧她的人不會有任何經濟負擔，她就是個小富婆。」

老佛爺真的太愛Choupette了，就算自己離開也不忘安排好自己愛貓的貓生。如今繼承了21億遺產的Choupette，沒有了老佛爺的陪伴，但是生活還算過得不錯。

網友總說：「活得不如王思聰的狗、老佛爺的貓」看了一圈，真的是酸了。（男默女淚......）日站君想了想，最後衷心的希望自己家的胖丸也能有這樣的福氣！

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