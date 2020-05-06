男士西裝｜一件小單品完成造型感　領帶夾戴法和類型要分清

領帶夾看似小巧、容易被忽略，但在正式場合中卻是相當重要的配件。它的作用無疑是把領帶固定在恤衫上，讓領帶顯得筆直而不會被風吹起，也不會在彎腰時垂向地面，既展現出品味，亦考驗穿戴者對細節的堅持。領帶夾大多數情況下都是搭配正裝來使用，它擁有成熟時尚的好品質，常常受到成功人士的青睞，小小的一枚給人更多的是一種整齊、清爽的感覺。

要夾在哪裡

在挑選領帶夾的時候你會發現長長短短的不同款式，這是為了配合不同寬度領帶的設計，通常你的領帶夾長度夾好後絕不能超過所夾的領帶位置的寬度。通常選擇的標準長度是你領帶寬度的3/4。領夾除夾在襯衫第3與第4顆釦子中間之外，還要同時將恤衫前襟夾進去，而不是光光夾兩片領帶。如果把夾子稍微朝下傾斜會更好，不應該將夾子平行夾在領帶上，這樣你的領地上就會出現一個優雅的短弧線。

領夾除夾在襯衫第3與第4顆釦子中間之外，還要同時將恤衫前襟夾進去，而不是光光夾兩片領帶。（IG@thedressedchest）

要怎麼選擇領帶夾

領帶夾的款式和顏色也有一定的講究，職場男士的一項傳統就是避免戴珠寶，但金屬質地的領帶夾是個例外。在佩戴銀色或金色領帶夾時，要注意和身上其他金屬配飾的搭配，比如皮帶、手錶和袖扣。質感較硬的領帶可以搭配簡潔的銀色領帶夾，典型的褐色領帶搭配金色領帶夾。

在一些場合選擇出挑的顏色也未嘗不可，不過要注意和服裝的顏色搭配協調。（IG@thedressedchest）

色彩方面，如今的領帶夾已不僅限於傳統的銀色或金色了。這兩種自然是最優雅百搭的選擇，但在一些場合選擇出挑的顏色也未嘗不可，不過要注意和服裝的顏色搭配協調。此外無論什麼顏色的領帶夾，形狀與圖案都應該簡潔雅緻，這樣才容易與西裝造型搭配。

領帶夾類型

1. 鱷魚嘴式

這樣像洗衣夾一樣通過彈簧來固定的領帶夾，我們一般稱為「鱷魚嘴式領帶夾」。它通過彈簧牢固地夾在領帶上，可以輕鬆戴上和摘取，不用擔心會掉落。此外，這種類型的領帶夾一般比較牢固，摘戴也比較方便，是最受歡迎的一種類型。此外，還有一種附帶鍊子的鱷魚嘴式領帶夾，可以把鍊子掛在釦子上來使用。這樣萬一領帶夾掉落還有鍊子保護，不會遺失掉，所以也是人氣款式。

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2. 一字式

一字式的領帶夾可以說是設計最簡約的一類了，光看形狀它倒是很像女孩子們用的一字形髮夾。它不像鱷魚嘴式領帶夾有彈簧，所以整體形狀比較簡潔鮮明，給人時尚大方的印象。而喜歡用一字式領帶夾的男士一般都是對這種簡約的設計情有獨鍾。需要注意的是，這種類型的領帶夾長時間使用過後緊固力容易減弱。當然，鱷魚嘴式領帶夾也是一樣，使用時都要特別注意避免不經意間遺失。

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3. 領帶扣

領帶扣就像耳釘、徽章一樣，通過上面的領針穿過領帶和恤衫，然後背面用金屬扣固定。這種類型的領帶扣很多都配有鍊子，這樣就可以固定在恤衣的鈕扣上，固定效果更好。它的特點是款式多，有簡潔型的設計，還有偏華麗的風格。然而領帶扣的缺點就是領帶上會被穿一個洞留下痕跡。而且，領帶扣往往給人華麗高調的印象，在商業場合使用不免會感到尷尬。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：你夾對位置了嗎？跟著英國紳士學如何正確領帶夾用法】