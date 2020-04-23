男士西裝｜西褲不可隨便穿　7個細節穿得正統：窄褲腳要No Break

近幾年正裝跟潮流文化結合得越來越緊密，人們藉由各式服裝的搭配來展現自我，一些既定的規則也越來越模糊，但在正式或者較嚴謹的商務場合來說，正裝就是正裝，可是不能和休閒混為一談的呀！

而跟款式豐富與結構多樣的西上裝相比，西褲從來不是正裝穿著中的重點商品，好像沒什麼好談，事實卻是魔鬼藏在細節裡。

若是西褲穿的不恰當可是會影響整體的穿著觀感，可千萬別再隨便穿啦！（instagram@bts_v）

西褲是一個輔助型角色，能讓你身上其他的服裝達到平衡與和諧，就像鐵甲奇俠的AI管家卓維一般，總是能不著痕跡地提供最可靠的幫助，若是西褲穿的不恰當可是會影響整體的穿著觀感，可千萬別再隨便穿啦！

從比較正式的西裝穿法來談，穿西褲時首先要知道以下幾個重點（按圖放大）：▼▼

+ 5 + 4 + 3

1. 合身！！

一套西裝最重要的就是合身！合身顧名思義是**「符合身形」**，可千萬別以為是緊身了！合身的西褲一般來說都是中高腰，完整的包住臀部不能鬆垮，整體合身卻不會太緊，也有足夠的空間可以活動，且站著時整體看起來要是平順的，不應該在骨盆、大腿、小腿處有皺褶或布料的拉扯。

2. 寬窄要相符

雖說寬褲相當流行，但可不是說什麼西裝都能搭配寬版的西褲。一般的情況下若上身選擇窄版的西上裝，褲子也同樣要搭配窄版的較為合適；同樣今天穿比較傳統寬版西上裝時，搭配較寬的褲型也會比較順。

3. 褲長要注意！千萬不要積褲腳

這真的是大忌啊！！無論穿的是怎樣類型的西褲，都不應該在腳踝處有太多沒有處理的布料。褲腳可分為No Break、Half Break和One Break，一般最常見的就是No Break無皺摺，後兩者是站立時西褲碰觸鞋面產生的皺摺，差異僅在於皺摺大小。皺褶大小也與西褲寬窄也有關，寬褲通常會有Break，窄褲管則建議No Break。

無論穿的是怎樣類型的西褲，都不應該在腳踝處有太多沒有處理的布料。（instagram@oohsehun）

4. 請穿長襪！但不要穿白襪！

最近不是流行不穿襪嗎？那為什麼不能穿短襪？在一般休閒場合當然是可以不穿襪，但在較正式的場合時，穿西裝時如果配短襪（甚至不穿襪），連站著時都會露出一節小腿（或者一節腿毛），更別提坐下來之後，實在不雅觀。襪子的高度至少要到小腿肚，而最正式長襪是到膝蓋之下，襪子才不會向下滑落產生皺摺。

＊至於不能穿白襪則起源於歐洲，以前穿皮鞋時會抹上鞋油，若穿上白襪則容易弄髒顯得邋塌，漸漸成為國際禮儀，千萬記住白襪只在休閒場合時穿著唷。

5. 皮帶、吊帶、調節帶的必要性

這三樣東西都是在幫助褲腰更合身。一般來說有調節帶的褲型就不會有皮帶環，因此也不需要繫皮帶，相反的如果今天你的褲子有皮帶環，無論你的腰合不合身都要繫上，不然會顯得皮帶環空空蕩蕩的不好看。另外皮帶及吊帶也不會同時使用，畢竟目的相同擇一即可。

西褲講求的是一個筆直平順的優雅，若是你照樣塞進各式各樣的東西，一件褲子東凸一塊西凸一塊的，能看嗎？（instagram@davidbeckham）

6. 別把東西放口袋

很多男生習慣什麼東西都往口袋塞，舉凡零錢耳機鑰匙錢包樣樣都是，這招在牛仔褲行的通，但穿上西褲可就不能這樣做了！西褲講求的是一個筆直平順的優雅，若是你照樣塞進各式各樣的東西，一件褲子東凸一塊西凸一塊的，能看嗎？

西裝的眉眉角角和歷史淵源可是相當複雜，連看似平淡無奇的西褲都有這麼多奧秘，看完以上這幾點，下次穿西裝出門前可別忘記你的西褲也是需要花心思的！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：要把西裝褲穿的帥又有型 請注意這７個細節】