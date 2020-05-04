Givenchy｜創意總監突離任　3個改變不敵市場變化、延續品牌特色

Givenchy 創意總監 Clare Waight Keller 在日前宣佈閃辭，接手 Riccardo Tisci 任職三年的她，將過去品牌街頭哥德的形象扭轉，把女性的優雅及內斂融入這個品牌之中，並把 Givenchy 睽違已久的高級訂製服系列再次帶回伸展台，讓品牌擺脫過去潮牌的印象成為許多女星紅毯的首選，但她會在任職短短的時間內閃辭，也讓時尚圈許多編輯們有許多臆測，儂編在這裡整理出 3 點她帶來的改變，這些變化或許也是她離任 Givenchy 的原因。

重啟高級訂製服

Givenchy 在 1952 年創辦以來，便主力的經營高級訂製服的領域，直至後來的發展，才成為已成衣為主的品牌，在 Clare Waight Keller 接手後她便重新帶回品牌停滯已久的高級訂製服系列，她甚至親自去拜訪創辦人 Hubert de Givenchy，去將品牌的經典元素找回，在成衣的設計上品牌也延續高級訂服的優雅線條，將這份設計帶入日常服裝之中，但這樣的方針或許遠不及那些宛如大砲般的街頭勢力，讓全新面貌的 Givenchy，在銷售上沒有得到相同的反饋。

+ 4 + 3 + 2

不移植Chloé的成功法

Clare Waight Keller 在任職 Chloé 的期間，創造了多款話題款的 IT Bag 袋，從 2014 早秋系列初登場圓弧肩袋Drew，擁有一個鐵環相連的 Faye 肩背袋，以及從 2017 年春夏推出熱賣至今的 Nile 小袋，Clare Waight Keller 在 Chloé 期間創造出多款銷售力十足的袋款，但回到 Givenchy 上她專注於讓這個品牌回歸到主業服裝上，她讓人覺有印象的袋款或許僅有剛上任時所推出的 GV3。

+ 4 + 3 + 2

名人、代言人保持品牌高度

現在許多品牌都用名人來帶起銷售及話題，但 Clare Waight Keller 在挑選合作的對象也非常的不同，從她為英國皇室梅根訂製婚紗，到後來找來 Ariana Grande 擔任代言人，甚至邀請英國女星 Charlotte Rampling 及 Louis Vuitton 前創意總監 Marc Jacobs 拍攝形象照，相比其他品牌廣發包款配件與名人合作，她挑選合作對象的方針，似乎不在對方帶不帶貨，而是是否能讓品牌能擁有該有的高度。

+ 7 + 6 + 5

Clare Waight Keller 帶領 Givenchy 回到一個高級時裝品牌該有的位子，但或許在這個數據就是一切年代，時間等不了的實際上的市場變化，當金創意總監的位子不好做，你不只要會用設計說故事，還得讓消費者心甘情願的掏荷包才能斷定是一位「成功」的設計師，未來 Givenchy 這個位子該由誰接任，也成了現今時裝圈熱議的話題。

Givenchy 創意總監 Clare Waight Keller 在日前宣佈閃辭，接手 Riccardo Tisci 任職三年的她，將過去品牌街頭哥德的形象扭轉，把女性的優雅及內斂融入這個品牌之中。（GettyImage）

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