【銀髮時尚】79歲嫲嫲變身內衣設計師　身兼Model展現成熟女性美

前段時間，一位79歲的設計師奶奶火了！

這位奶奶名為Helena Schargel，是巴西的一位內衣設計師。79歲高齡的她，已經是五個孩子的祖母。但是作為奶奶輩，Schargel既不在家安心帶孩子，也不願和老頭老太叱吒麻將桌，反倒搶起了設計師的活，為高齡女子設計性感內衣！誰說高齡女子就與時尚脫節，與性感無關，老娘就是要證明給你看！

79歲的 Helena Schargel 是巴西的一位內衣設計師。（IG@helenaschargel）

Helena Schargel不僅設計內衣，還親自擔當模特↓↓↓

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她不僅設計內衣，還親自擔當模特。雖然每次拍攝時間長達好幾個小時，但是Schargel奶奶始終精力充沛，微笑著面對鏡頭。小年輕們都支撐不住時，奶奶依然站的筆直，女性力量爆棚。

更酷的是她絲毫不care自己的皺紋和贅肉，萬人演講台也可以變成個人秀場。T台走秀範兒十足，維密天使看了都要甘拜下風。

她絲毫不care自己的皺紋和贅肉，萬人演講台也可以變成個人秀場。（YouTube截圖）

而且老太太最「狠」的是拒！絕！P！圖！每一場拍攝結束後，老太太都會對不同的攝影師「警告」：「請讓我的皺紋們保持原樣。」老太太說：「皺紋」對她很重要，因為它們見證了她所有的經歷。

打兒時起，Schargel就對時尚表現出濃厚的興趣，十幾歲就開始學做衣服，還拿到父母開的店裡出售。沉迷做衣服的她在紡織廠里工作了數十年直到退休，把最好的時光獻給喜歡的事業已經很讓人欽佩，但對Schargel奶奶來說，這一切遠遠不夠。

Schargel打兒時起就對時尚表現出濃厚的興趣，沉迷做衣服的她在紡織廠里工作了數十年直到退休，把最好的時光獻給喜歡的事業。（IG@helenaschargel）

Schargel奶奶說：「在巴西，年過60的女性總是被時尚產業忽視，包括她們自己，所以我想通過自己的力量，讓高齡女性們受到更多的關注。隨著全球老齡化日趨嚴重，二三十年後，奶奶的數量會比年輕人多的多的多，我們必須要提前做好準備，企業也要提前做好準備，這就是商機啊！」

日美醬總結一下，奶奶這些話的意思就是：「未來，我們這些老年人才是時尚消費的主力軍嘞！所以抓緊造起有關老年人的時尚吧！」不得不說，老太太還挺高瞻遠矚的，姜還是老的辣，你奶奶還是你奶奶。

Schargel希望通過自己的力量，讓高齡女性們受到更多的關注。（IG@helenaschargel）

除了給女性設計內衣，老太太還是一位「解惑大師」。她經常在自己的ins上發各種小作文，鼓勵女性「要大膽」、「要放肆」。「誰說下班退休和從生活中退休是一樣的？現在是你的時間，你可以做到一切。不要指望任何人的批准，你會遇到更多人。」即便是那些不友好的聲音，老太太也說：「既然無法阻止，我就選擇不關注她們。」

因為年齡就放棄自己的追求，服輸認老，只會收穫持續的乏味與平淡，最終到老到死都毫無起伏波瀾。而Schargel奶奶卻要告訴大家，勇敢地拋開年齡的約束，抓緊過一天少一天的剩餘人生，跟隨自己的心意，去搞點不一樣的！

79歲設計師奶奶的視頻在網上傳播後，網友們也發表了自己的看法：

79歲設計師奶奶的視頻在網上傳播後，網友們也發表了自己的看法（微博留言截圖）

有網友表示「奶奶設計的內衣真的好看」。日美醬的女同事們也表示真心被種草。

多少人曾愛慕你年輕時的容顏，可知人更喜歡歲月變遷的沉澱。勇敢的直面衰老後，你會發現最美，就是你本真的樣子。女人，應該看起來是優雅的。待你60歲的時候走在大街上，如果還有人向你吹口哨，那時，你可以抬起你優雅的玉手，告訴他，我是你奶奶。

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