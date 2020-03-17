Louis Vuitton｜5款經典手袋永不過時　Capucines收藏價值最高？

Louis Vuitton一直是女生們生命中不可或缺的單品，想要挑選一款手袋送給自己卻無從下手？不論是超實用Neverfull、時髦百搭的Alma，還是鮮豔亮眼New Wave，儂編整理了以下5款經典不敗的袋款，快挑選一款投資自己吧！

1. Neverfull

Louis Vuitton的Neverfull一直以來都是經典中的經典，女孩們想要擁有一項單品，它可說是入門款首選！如同字面上的意思Neverfull有裝不滿的意涵，確實從外觀上來看比起小袋體積大出許多。Neverfull精緻手工縫製工法，俐落剪裁外型簡單，要時尚率性還是休閒隨性，多樣的風格皆可搭配。從少女用到媽媽都不成問題，足夠你應付任何場合。

許多購入Neverfull的網友都直呼這款「CP值真的太高了！」除了價格容易入手外，容量大好收納也是它擄獲人心的關鍵。短期旅行帶它一個就夠了，長途旅行它絕對是行李箱的好搭檔，摺疊收納快速簡單，簡直是外出的必備袋款！

2. Alma

Louis Vuitton在1992年推出的Alma，是品牌的經典手袋之一，外型有如建築般的線條，靈感來自裝飾藝術運動。由於它圓弧形硬挺的外觀，人人稱之為貝殼袋。連歌手Rihanna和超模Kendall Jenner都愛不釋手，可以時常捕捉到名人拿著貝殼袋的身影。

「麻雀雖小，五臟俱全」雖然容量較小，但日常使用一定沒問題！各種材質和圖案的變化，呈現多種類型風格。想要和姊妹相約下午茶時，超百搭Alma包款絕對讓你穿搭加分，成為新時代時髦女性的代表！

3. Capucines

Capucines是Louis Vuitton中的王牌之一，可說是收藏家的高級目標，每一個Capucines袋都須經歷超過250道人工手序，注重細節、各個步驟都不馬虎！如此繁瑣的工法才能完成一個袋。低調奢華的外型、優雅內斂的質感，容量適中功能性強，難怪可以經典不敗！

之所以連Angelina Jolie、Miranda Kerr都被征服，正因注入了逾百年的工藝，從裡到外仰賴著「馬鞍縫法」。針步游走於硬度不同的皮料之間，紋理必須均勻、厚度介於2毫米至2.4毫米。些微有皺摺、紋理不均都是無法過關的，由此可知是款經得起時代考驗的手袋！

4. New Wave

這款Louis Vuitton New Wave鏈帶手挽袋採以柔軟小牛皮打造，時尚又實用！復古色金屬件低調奢華的裝飾，想怎麼穿搭都可以亮眼出色。方形容量可收納一天所需的物品，滑動式鏈帶肩帶可依照個人習慣調節長度。出門前一刻還在猶豫今天背什麼袋？這款會是你的好選擇！

不果你還在尋找一個色彩鮮豔、亮眼的手袋，不妨參考看看。New Wave將車壓紋配上雙Logo 字，金屬鍊帶讓你可肩背可手拿，休閒逛街、出席晚宴都派得上用場。浮誇的外型及別出心裁的設計，還在觀望的你就別再猶豫了！

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5. Speedy

在1930年代Louis Vuitton推出最早袋款之一的Speedy系列，如今已是經典代表。從原本旅行用途的手提袋，成為女孩入手精品的必備款！經典的花紋設計，簡單輕便的袋型。內外兼具的Speedy，以及相對親民的價格，成為許多人心中最理想的袋款。

隨著消費者越來越講究，更推出不同材質、樣式的袋款！可調整長度的可拆卸揹帶，不論單肩垂掛或者斜肩攜帶，或回歸手提方式，幾乎符合所有人的多變用途，更有各式尺寸提供選擇。

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