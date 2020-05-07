【新冠肺炎】Banksy疫情下不忘創作　借小孩之手向醫護人員致敬

新冠肺炎COVID-19疫情下，不少人居家抗疫，英國藝術家Banksy雖然宅在家，但他依然不忘創作，最新一張黑白創作，清楚向大家說明誰是當今世代真正的超級英雄，不是Iron Man、蝙蝠俠、蜘蛛俠、神奇女俠、蟻俠等耳熟能詳的動漫、電影角色，而是有血有肉的真實人類。

BanksyWFH在廁所創作。（IG@Banksy）

在居家抗疫、限聚令的日子，Banksy也WFH（在家工作），將家中的廁所變成街頭牆壁進行塗鴉創作，牆壁、洗手盆、廁所板全畫上老鼠搜尋結果肆無忌憚反轉廁所圖畫，在IG發表時他更不忘自嘲一句「妻子討厭我在家工作」，充滿黑色幽默。

Banksy借小朋友之手告訴大家誰是真正超級英雄（IG@banksy）

Banksy新作則跟新冠肺炎COVID-19息息相關。他今次不是WFH，也不是街頭，而是來到南安普頓綜合醫院（Southampton General Hospital）附近牆上留下記印。

這名為《Game Changer》作品簡單易明，畫中一名小朋友在玩玩具，手上拿著的是披上斗篷的護士玩偶，相反大眾眼中的超級英雄蝙蝠俠和蜘蛛俠，卻被掉進垃圾桶內，一針見血地告訴大家在疫情下，勇敢的醫護人員才是真真正正的超級英雄，沒有之一。

Banksy將作品送給醫院並留言：「謝謝你們所做的一切，希望這幅畫可以照亮這地方，儘管它只有黑白兩種顏色。」留意畫中護士玩偶身上的十字是紅色，向醫護作崇高致敬。

有指《Game Changer》其後將會作慈善拍賣，並會將善款捐贈給英國的國民保健署（NHS），可見Banksy作品除了批判性，還有愛。重溫Banksy經典創作：