【日本設計】Lawson聯乘Nendo迎來無印風　變身最具設計味便利店

日本設計公司Nendo近日應便利商店Lawson的邀請，為旗下品牌重新定位，由Logo到商品包裝，全部換新的。相信新冠肺炎COVID-19疫情過後，大家便會在日本看到耳目一新的Lawson商品。

Lawson近日成功邀請Nendo合作，換上新Logo示人。（Nendo）

Nendo創辦人佐藤大可謂創意大爆發，繼於東京新宿完成「Stairway House」住宅大廈、推出自家手袋mai，以及與線上美妝公司BGBT株式会社合作打造一系列美容產品及服務後，近日再與便利商店Lawson合作，為品牌重新定位及設計，讓Lawson的出品能更好地走向大眾。

只要去過日本，相信大家對Lawson應該不感陌生。眾所周知，日本便利店出名價廉物美且多選擇，而Lawson除了有出色的飯糰、炸雞，以及與GODIVA合作推出的甜點系列外，亦有推出一系列自家製商品，種類之多超乎大家所料。

Lawson其實有不少自家產品。（Lawson）

可惜Lawson過往將旗下品牌分得太過仔細，而且各個品牌的形象差別太大，消費者根本搞不清楚哪些屬於Lawson出品，窒礙品牌的市場推廣。有見及此，Lawson近日邀請Nendo合作，為旗下支線品牌重新定位及包裝，加強品牌的辨識度及統一度。

佐藤大首先將Lawson舊有的標誌簡潔化，捨棄當中的牛奶瓶，並在「LAWSON STATION」中抽取「L」一字，創造出一個簡潔有力的新標誌。旗下多個品牌包括Lawson Select，以及較為獨立的MACHI café”、Uchi Café、NATURAL LAWSON、からあげクン、 おにぎり屋，產品包裝上將會以新標誌標示，使消費者更易辨識出品牌商品。

Lawson新標誌的構想過程。（Nendo）

點擊了解各個支線品牌的新標誌：

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除此以外，佐藤大更將Lawson Select分拆成L basic及L marche兩個品牌。L basic包含一系列生活食品及用品如方包、牛奶、雞蛋、紙巾、口罩等。佐藤大選擇以灰及淺啡色為主調，並在包裝上以插畫勾勒產品的輪廓，再以中、日、英、韓四種語言在包裝上寫上產品名稱，使消費者對產品一目了然。

L basic系列新包裝：

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L marche則是杯麵、冷凍製品、甜點、零食等加工製品。佐藤大選擇以米色為主調，加上實物相片及可愛插畫，營造出溫柔的感覺，並與L basic形成清晰對比。

L marche系列新包裝：

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佐藤大希望是次轉變使得Lawson有一套更好的包裝外，還能讓買家得到生活上的小確幸。由佐藤大設計的新包裝產品已於春季上架，當疫情完結、大家有機會到日本旅遊時，便能在Lawson找到佐藤大的設計了。重溫Nendo跨界設計：