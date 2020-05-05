J.Crew申請破產保護　死因是新冠肺炎疫情？還是時尚觸覺染病？

美國品牌J.Crew日前宣布申請破產保護，雖然新冠肺炎COVID-19疫情令全球零售業受到重創，但綜觀J.Crew之所以走向困局，這情況跟ESPRIT有點相近，疫情只是催化劑，還有其他不同因素。

曾幾何時，J.Crew是美國時尚的新希望。（Getty Images）

J.Crew步入困境不是今時今日的事，品牌於今年2月已公布債務總額接近17億美元，並且同期退出香港市場。由於美國新冠肺炎疫情嚴重，大大打擊當地零售業，令J.Crew加速步向「死亡」，品牌母公司Chinos Holdings於周一向弗吉尼亞州東區聯邦破產法院申請了保護令，雖然仍然可以繼續營運，但要挽救J.Crew的業務，實在是非常艱難的任務。

男裝總設計師Frank Muytjens是時尚雜誌常客（Getty Images）

和早前ESPRIT一樣，J.Crew都曾風光一時，這本名為Popular Merchandise, Inc.的70年老字號，於1983年改名為J.Crew後，業積穩步上揚，人們視其為年輕平價版的Ralph Lauren，深得喜歡美式Heritage風格的人歡心，曾有一段時間日本Vintage時尚文化雜誌《Free&Easy》、《2nd》，也經常看到男裝總設計師Frank Muytjens蹤影，而首席設計師Jenna Lyons功力亦得到一致好評。

重溫米歇爾的J.Crew穿搭：

令J.Crew踏上高峰的人，相信不得不提前美國總統奧巴馬太太米歇爾。話說2008年，米歇爾以時任美國總統候選人奧巴馬夫人身份出席電視節目，並說自己正身穿的套裝全是J. Crew出品，這一下不但鞏固奧巴馬夫婦形象，也令J.Crew的名字廣為人知。

UNIQLO價格親民，又擅於搞聯乘。（Getty Images）

J.Crew一直走Classic路線，經典可以是長青不死，但換轉另一角度，也是一成不變，要知道Ralph Lauren也需要不停改革創新，才能達至現今的高度，J.Crew這樣中價檔次的品牌，除了要面對Zara、H&M、COS、UNIQLO等Fast Fashion正面價格挑戰外，品牌顧客群也不會永遠停留在同一位置，他們總有些想追求設計更好、品質更高的服飾，「來來去去那幾味」的J.Crew變得尷尬，很容易墜入高不成低不就的困局。回顧J.Crew過往聯乘：

除了沒有不停追求進步，J.Crew也犯了「捉到鹿都唔識脫角」的大忌，在聯乘未至於氾濫成災時，J.Crew都曾跟Nike、New Balance、Alden、Barbour等品牌合作，不過他們並未有在設計上留下太多自家痕跡，甚至連J.Crew的名字也沒有印上，當大家看到日本Beams、United Arrows跟相同品牌作聯乘可以火速售罄之餘，亦借此鞏固自己名氣和實力時，J.Crew的確是白白浪費黃金機會。

第一眼看過這Nike Cortez時，未必會聯想起J.Crew，正是聯乘的敗筆。（J.Crew）

ESPRIT的失敗例子，說明時尚世界花無百日紅，只要你行得慢半步，就會被後浪輕易蓋過，J.Crew現在也走相近的路，講價錢不夠平，論時尚不夠潮，論名氣不夠響，這樣兩頭不到岸的品牌，最終也是殊途同歸。