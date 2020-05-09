【UNDERCOVER】高橋盾將黑澤明主題再發酵　FW20女裝發揚戰國美學

UNDERCOVER繼一月於巴黎時裝周中發表以黑澤明作品《蜘蛛巢城》為主題的 Fall/Winter 2020服裝系列，高橋盾近日再以電影女主角為靈感，帶來更多同系列女裝設計，令人眼前一亮。

更多Fall/Winter 2020女裝系列近日面世。（UNDERCOVER）

黑澤明電影《蜘蛛巢城》改編自莎士比亞名著《馬克白》。故事發生於日本戰國時期，講述權力面前人性的醜陋。熱愛電影的高橋盾多次從經典電影取材，將電影元素注入時裝之中，藉此向鬼才導演致敬。於UNDERCOVER Fall/Winter 2020系列中，高橋盾便選擇以《蜘蛛巢城》為主題，為大家帶來一場精彩的時裝騷及服裝系列。

UNDERCOVER Fall/Winter 2020的天橋上重現了電影主角被追殺及萬箭穿心的場景，非常精彩。（UNDERCOVER）

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近日高橋盾再度取材《蜘蛛巢城》，並從戲中男主角的妻子淺茅一角取得靈感，設計出多套極具日本傳統服飾風格的女裝系列。

與男裝一樣，UNDERCOVER Fall/Winter 2020女裝系列同樣於剪裁上回溯日本傳統服飾。傳統和服在高橋盾的筆下演化成及膝連身裙、長外套、夾克外套；部份服飾的肩部位置則加上皺褶細節；加上腰帶或後背位置的結，營造出強烈的日式風格。為了表達淺茅的美麗及危險，高橋盾更在蓬鬆長裙上印上玫瑰及刀片圖案，又或以線條剛硬的長身西裝展現出女性的堅毅。最新造型照更特意在陰暗且煙霧彌漫的工作室完成，與服飾相得益彰，再次為大家帶來一場滿足的視覺饗宴。

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