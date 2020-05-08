【日本職人】Levi's牛仔布製作達摩　限定店發售突破典型銷售模式

日本絕對是一個最懂得將古奧傳統和民間工藝時尚化的民族，將和服或者藍染工藝演化成軍褸、羽絨外套，或者將招財貓改變成G-Shock手錶等等，皆盡顯他們非凡細心、專注和創意，而近年日本職人最新的「傳統物事潮流化」的項目，就來到了達摩公仔Daruma Doll之上。

達摩公仔歷史源遠流長。（sengen）

（日本一の毘沙門天）

日本普羅大眾熱愛呈不倒翁狀的達摩公仔，至今已有三百餘年歷史，之所以示它為吉祥物，乃是達摩不倒翁有着「七轉八起、百推不倒」的象徵意義，代表着百折不撓的堅毅精神。而達摩的威武儀表，在日本人心目中，背後亦有一連串迷信之意：例如眉毛位之所以呈「鶴」的形狀，就有着吉祥之意；而臉頰呈烏龜形狀，則代表着長壽的意義；至於鬍鬚部份呈「杉樹」狀，則寓意平安大吉，繼而將右邊眼睛留空，讓信眾在許願之時自行補畫上眼色眼珠，祈求願望達成之意，小小一個公仔，內裡原來如此意味深長！

清水葵本人。（ACRAFT）

A.CRAFT的各種作品。（cucumber）

而在數年前開始，日本當年亦出現了一位專門將達摩公仔潮流革新的職人，名字曰清水葵，其自家手作單位A.CRAFT，就專門以牛仔布、軍布、布革以至帳篷布來製作達摩不倒翁，以取代傳統的陶瓷版本，潮流味道濃厚得多之餘，亦不會像陶瓷一位容易碎爛，更具收藏價值。

清水葵的工作枱，他本身其實是一位滑板手來的。（ACRAFT）

先將Levi's牛仔服飾進行拆解，並抽取箇中部件。（ACRAFT）

Levi's Denim Dharma。（ACRAFT）

留意清水葵所選材的用料，往往並非一般布料，而是貨真價實的古着舊布，最知名傑作莫過於Levi's Denim Dharma，先將Levi's牛仔服飾進行拆解，並抽取箇中部件（如褲頭布、紅旗、紙皮牌、柳釘或口袋等等），繼而以人手親自一針一線到縫紉成達摩不倒翁，製作需時，但外觀實在異常精美，而且隨着長年累月的擺放和移動，牛仔布和、皮革和軍布等，都會變化出適度的皺摺和色落，仿如古着服飾一樣，隨着時間起變化。

+ 8 + 7 + 6

然而，因為手工複雜而人手有限之故，A.CRAFT的出品十分有限，目前尚未能作具規模的正規發售，只能夠不定期以快閃Pop-up Store的形式出售，既神秘亦稀有，原本對香港人而言更是如此，喜幸是聽說本地日系服飾名所Hide & Seek Store近日有意引入部入A.CRAFT達摩單品，大興取的朋友不妨留意他們的IG動向。