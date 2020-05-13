【新冠肺炎】世界上最恐怖口罩　不防菌卻又可以保持社交距離？

CU Mask銅芯抗疫口罩一推出即議論紛紛，除了功能性的質疑外，近似內褲的外觀同樣引來批評。 不過，冰島有藝術家自製針織口罩，竟然以醜樣和恐怖作賣點。

銅芯抗疫口罩CU Mask外觀的確嚇人（高頌明攝）

新冠肺炎COVID-19疫情仍未解決，香港人自強，太多數人自發性戴口罩防疫，相反在歐美國家口罩惹來自由、歧視等問題。

第一眼看到這口罩，個心即刻離一離。（IG@yrurari）

冰島手作職人Ýrúrarí Jóhannsdóttir（簡稱Ýrúrarí），早前就以她最擅長的針織，製作出一系列口罩，這批口罩沒有防菌功能，卻以官能刺激取勝，全是奇醜無比的嚇人設計，誇張得不合比例的唇、齒、脷，若在街上處於半夢半醒狀態下看到這些口罩，驚嚇效果絕不比恐怖片弱。按圖看更多Ýrúrarí奇幻口罩設計：

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既然沒有防菌功能，又需要一針一線人手製作，那為何Ýrúrarí仍花心血和時間製作這些口罩？她因居家抗疫忽發奇想，決定在口罩上進行塗鴉，她先把其針織服飾設計加以改良，將唇、齒、脷等帶到口罩上，其目的是希望借古怪奇異的設計令人不敢走近，另類方式來保持社交距離，Ýrúrarí笑指佩戴者就像希臘神話中的女妖Medusa般生人勿近。

Ýrúrarí創作破格有趣之餘，同時不失社會性。（Ýrúrarí）

不過，這系列口罩全是Ýrúrarí自娛創作，不會作公開發售，對她的設計有興趣的話，可以從其他服飾著手，同樣是天馬行空的奇幻設計。最後，再看更多Ýrúrarí千奇百趣服飾設計：