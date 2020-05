最具爭議女攝影師Diane Arbus　有Vogue不拍卻拍下社會種種禁忌

美國女攝影師Diane Arbus被稱為「攝影界梵高」,社會邊緣人、禁忌與「骯髒」,就是她的創作主題,如同性戀、侏儒、妓女、雙胞胎三胞胎,那些都是當時社會不被認可的象徵,她都一一記錄下來。她在48歳疑因抑鬱症自殺身亡,其傳奇一生被改編成電影《皮相獵影》(Fur),由妮歌潔曼(Nicole Kidman)飾演。

社會的邊緣人、禁忌與骯髒腐敗就是Diane Arbus的主題。(資料圖片)

Diane Arbus生於1923年的紐約,來自一個富裕猶太家庭的她,18歲時與演員Allan Arbus結婚,並跟丈夫學習攝影,雖然二人都討厭時尚界,可是他們一起開設的公司,曾為《Vogue》,《Harper’s Bazaar》等時尚雜誌拍攝作品。直到某天,在為《Vogue》拍攝後,她說:「不會再做了。」便帶着Nikon相機,走上街頭拍照。

就在鋒芒畢露的時候,她與丈夫Allan Arbus正式離婚,又受抑鬱症困擾,最後於1917年在家中自殺身亡。(資料圖片)

這段時間,她跟Allan分居,其作品亦愈發大膽。1960年,Diane漸漸把目光轉向當時社會邊緣人群-那些被稱為「怪胎」的人,如侏儒、智障、變性者、裸體主義者等等。她跟他們交談,認識、融入他們,甚至跟着他們回家,會拿沒有菲林的相機假裝拍攝,直到對方真正舒適自在,才真正開始拍攝。

拍你害怕的東西。如果我不拍他們,就不會有人看到他們。 Diane Arbus

Diane Arbus中的雙胞胎相片是恐怖電影《閃靈》(The Shining)詭異雙胞胎的靈感來源。(資料圖片)

1967年,紐約現代藝術博物館(MoMA)邀請Diane參加攝影展《New Documents》,更多人開始關注她的作品,也引來極大的爭議。可就在鋒芒畢露的時候,她與丈夫Allan Arbus正式離婚,同時又受抑鬱症困擾,最後於1971年在家中自殺身亡。

去世後翌年,她成為首位參與威尼斯雙年展的美國攝影師,首本攝影集《Diane Arbus: An Aperture Monograph》出版,以她的名言為主題的紀錄片《Going Where I've Never Been: The Photography of Diane Arbus》亦於同年面世。