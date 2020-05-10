最具爭議女攝影師Diane Arbus　有Vogue不拍卻拍下社會種種禁忌

美國女攝影師Diane Arbus被稱為「攝影界梵高」，社會邊緣人、禁忌與「骯髒」，就是她的創作主題，如同性戀、侏儒、妓女、雙胞胎三胞胎，那些都是當時社會不被認可的象徵，她都一一記錄下來。她在48歳疑因抑鬱症自殺身亡，其傳奇一生被改編成電影《皮相獵影》（Fur），由妮歌潔曼（Nicole Kidman）飾演。

社會的邊緣人、禁忌與骯髒腐敗就是Diane Arbus的主題。（資料圖片）

Diane Arbus生於1923年的紐約，來自一個富裕猶太家庭的她，18歲時與演員Allan Arbus結婚，並跟丈夫學習攝影，雖然二人都討厭時尚界，可是他們一起開設的公司，曾為《Vogue》，《Harper’s Bazaar》等時尚雜誌拍攝作品。直到某天，在為《Vogue》拍攝後，她說：「不會再做了。」便帶着Nikon相機，走上街頭拍照。

就在鋒芒畢露的時候，她與丈夫Allan Arbus正式離婚，又受抑鬱症困擾，最後於1917年在家中自殺身亡。（資料圖片）

這段時間，她跟Allan分居，其作品亦愈發大膽。1960年，Diane漸漸把目光轉向當時社會邊緣人群－那些被稱為「怪胎」的人，如侏儒、智障、變性者、裸體主義者等等。她跟他們交談，認識、融入他們，甚至跟着他們回家，會拿沒有菲林的相機假裝拍攝，直到對方真正舒適自在，才真正開始拍攝。

拍你害怕的東西。如果我不拍他們，就不會有人看到他們。 Diane Arbus

Diane Arbus中的雙胞胎相片是恐怖電影《閃靈》（The Shining）詭異雙胞胎的靈感來源。（資料圖片）

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1967年，紐約現代藝術博物館（MoMA）邀請Diane參加攝影展《New Documents》，更多人開始關注她的作品，也引來極大的爭議。可就在鋒芒畢露的時候，她與丈夫Allan Arbus正式離婚，同時又受抑鬱症困擾，最後於1971年在家中自殺身亡。

去世後翌年，她成為首位參與威尼斯雙年展的美國攝影師，首本攝影集《Diane Arbus: An Aperture Monograph》出版，以她的名言為主題的紀錄片《Going Where I've Never Been: The Photography of Diane Arbus》亦於同年面世。