【新冠肺炎】Chloé特意為醫護打造　網民瘋傳：「最美的防護衣」

新冠肺炎COVID-19下，各國醫療物資短缺，不同行業也「轉行」加入製造醫療用品，一起為疫情出力。 近日Chloé製作出一款淺啡色的防護衣，藉此為醫護打打氣。防護衣面世後旋即於網上瘋傳，更被網民評為「最美的防護衣」。

近日Chloé製作出一款淺啡色的防護衣，藉此為醫護打打氣。（Chloé）

新冠肺炎COVID-19持續在全球蔓延，至今超過四百萬人確診，多達三十萬人喪生。



時裝界、設計界自三月開始亦加入抗疫行列，除了LVMH將旗下數間香水工廠轉為製作消毒洗手液及酒精搓手液外，多個品牌如CHANEL、Gucci、Prada、Armani、Balenciaga、Yves Saint Laurent、Dyson、IKEA等亦先後宣布生產防護物資，為抵抗這個可怕的疫症出一分力。

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近日Chloé亦特意為醫護設計出一款淺啡色的防護衣。防護衣由Chloé工作室其中一位工作人員自願製作，圓領防護衣腰間位置附有細帶，袖沿縫有橡筋，後方縫有品牌的標籤，設計簡約時尚而不失時尚感。

設計曝光後馬上吸引無數目光，更有網民評論此設計是「最美的防護衣」。另外，Chloé是次除了會製作及捐贈防護衣外，亦計劃將防護衣的面料捐贈至Atelier Lazar Cuckovic，確保醫護有足夠的防護物資，非常有心。