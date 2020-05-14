【蔦屋書店】日本知名書店進一步在台灣擴充　第五家分店賣點是…

在這個時代開書店是一件吃力不討好的事。當網路甚麼都能賣時，要如何吸引買家到書店買實體書？又如何吸引大家在眾多刺激感十足的娛樂活動中靜下來閱讀？ 經過漫長的掙扎，不少書商決定放棄。一家接一家書店倒閉；一家接一家出版社決定以電子書取代實體書，彷彿聲稱這個年代就是書店與紙本的末日。 世界最美書店「Tsutaya Bookstore蔦屋書店」卻決定在台灣進一步擴張，為台南的朋友提供一個舒適的閱讀場所。 大概一家書店的存亡，最後還是離不開書店的經營模式以及當地的文化素養。

蔦屋書店在台南開設全台第五家分店（蔦屋書店）

蔦屋書店創辦人增田宗昭是日本知名書籍、影音販售連鎖店「TSUTAYA」的社長。當年增田宗昭為了實現「為嬰兒潮世代打造理想書店，並讓年輕人重拾對文字的熱愛」的宏願，不惜將已經上市的公司「下市」，於2011年選址東京代官山開設蔦屋書店。按圖看更多代官山蔦屋書店美麗設計：

+ 8 + 7 + 6

被選為全球二十大最美書店之一的代官山蔦屋書店，面積總共有四千坪大。以「在森林裡閱讀」為概念，增田宗昭打造出一個被綠草環繞的獨立書店，整家書店特意採用落地大玻璃作牆壁，讓溫暖的陽光能夠穿越玻璃灑落店內。讀者在溫暖的陽光包覆下，隨意挑讀店內15萬冊藏書，沉浸在美好的閱讀時光之中。

蔦屋書店的成功吸引作者研究其經營模式：

店內所有書籍皆由各領域的知名人物導購，自然吸引到一批成熟的讀者支持。店內更附設的咖啡店，讓大家能靜下來慢慢享受BOOK & CAFÉ的美好。如此體貼的閱讀及消費體驗，最後讓代官山蔦屋書店成為東京最知名的書店。

「我們想為客人提供的，是在這裡散步的時間，和抬頭看看天空的時間！」 增田宗昭

後來增田宗昭逐步將代官山蔦屋書店的模式發展至日本全國，甚至在2016年落戶台北，先後於台北、台中開設4家分店，不讓誠品專美於前。近日蔦屋書店更決定將於5月底，於高雄大立百貨設立大型分店，讓台南的朋友亦可享受優質的閱讀時光。

蔦屋書店台灣分店：

+ 6 + 5 + 4

位於高雄的蔦屋書店將分成兩層，共340坪大，以日式木造結合港都風情的風格，打造摩登而樸素的閱讀空間。高雄大立店亦會延續BOOK & CAFÉ的美好，於1樓設立咖啡店，讓大家在咖啡的香氣下享受閱讀的時光。

書店乃是顯示一地文化存亡的表徵。台灣不止成功孕育出誠品，更吸引蔦屋書店進駐並且擴張。反觀香港獨立書店的老闆冒著各種難處艱苦經營，而一眾大型連鎖書店則先後決定放棄香港市場。或者是時候再一次思考，該如何重新培養本地的閱讀習慣。