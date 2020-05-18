【Maison Margiela】新香水取材上海　日本人最愛哪10種MM香氣？

相信Maison Margiela的故事及經典設計對於喜歡時裝的大家而言絕不陌生。然而除了一系列極富解構意味的時裝服飾外，Maison Margiela的中性香水同樣意念十足且極受歡迎。 適逢品牌2020春夏最新香水面世，日媒fashion press亦公布了日本國內的Maison Margiela香水排行榜，有興趣的朋友不妨參詳一下。

Maison Margiela的中性香水極受歡迎。（fashion press）

品牌於2012年推出香水系列「REPLICA」。貫徹始創人所定立的品牌風格，旗下香水從不賣廣告、不張揚宣傳，就連香水瓶亦只選用最低調平凡的款式，僅在瓶身貼上一張小小的白色標籤，但亦無阻香水大受歡迎，推出至今仍一直被受推崇，箇中原因當然離不開其獨特的意念。

「REPLICA」每款香水均以一個場景為基礎，如JAZZ CLUB、MUSIC FESTIVAL等，再透過不同材料混合出該場景的氣味，藉此勾起大家腦海的回憶，並從香氣中找回最喜歡或熟悉的感覺。

Maison Margiela「REPLICA」香水系列（fashion press）

而在這個春夏之交，Maison Margiela於日前就推出了一款名為「SPRINGTIME IN THE PARK」的新款香水，重構屬於春夏的清新與浪漫。是次品牌將場景設定在上海某公園，並以麝香、百合花，以及梨子混合成淺粉紅色的香水，藉此勾繁花盛放的迷人景象。

Maison Margiela最新香水「SPRINGTIME IN THE PARK」：

適逢新香水「SPRINGTIME IN THE PARK」的面世，日媒fashion press亦公布了日本國內最受歡迎的十支Maison Margiela香水。結果顯示日本人偏向鍾愛比較中性的氣味，有興趣入手MM香水的朋友不妨參巧一下以下排行榜。

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