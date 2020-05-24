【HOAX】由利時小店進階英國製造聯乘　10周年皮鞋企劃去到最盡？

十年前，HOAX只是尖沙咀利時商場一間小店。十年過後，這店已成為本地時尚男士鞋履重要店舖之一，在這別具紀念性的日子，他們決定跟英國皮鞋老字號合作，而且不是單一聯乘，更是一口氣來了三款英國製造各有特色和味道的鞋履，將大日子企劃去到最盡。

HOAX十年前只是利時商場中的小店（HOAX）

尖沙咀利時商場是本地時尚的小林寺，不僅孕育出時裝設計師，好些小店也是以這地方為

起步點，打好根基再向外擴展，HOAX就是其一。2010年時，HOAX於利時商場地下後街位置開設第一家店舖，往後走到同區地舖，繼而進駐尖沙咀和銅鑼灣的大商場。

十年後，HOAX迎來3款Made In England聯乘紀念版。（HOAX）

十年人事幾番新，HOAX雖然專注於男士鞋履，但風格亦隨年月而有所轉變，現在店內除了日本和意大利的鞋履品牌外，當然還有三大英國老字號Loake、Cheaney和Sanders，而今次HOAX 10周年聯名別注第一波，就以 這三個英國品牌掛帥，帶來英國手造的「Made in England Collection」。按圖看HOAX X Loake Longwing Brogue「Royal」設計：

Loake是HOAX早期已引入的品牌，可謂合作無間，是次別注版繼續用上Loake簽名式Longwing Brogue「Royal」，雖然是這鞋款第四次聯乘，但每一回HOAX團隊都會在設計基調上作出微調，今次換上優質Mahogany啡紅色小牛皮配上Marron色雙層皮底，力保新鮮感。按圖看HOAX X Cheaney Rushton III Semi Brogue設計：

至於Cheaney為HOAX製作的聯乘版，揀來Rushton III Semi Brogue，同樣不是搬字過紙那樣簡單，軟熟小牛皮配合墨綠色的加厚內裡，Goodyear Welted皮底部份以手染灰綠色與內裡互相襯托，而楦型換上更流線修長的11028 Last，大大提高舒適度外，更適合各樣西裝打扮的穿搭。按圖看HOAX X Sanders Broad Arrow Whole Cut Derby設計：

HOAX店內人氣高企的Sanders，繼續選用先前售罄的Broad Arrow箭頭標誌系列為設計主題，今回特別版將代表著英國軍方產物的白箭咀，繡在品牌Pebble-Grain荔枝皮上，重點是製作一幅皮過的Whole Cut Derby，更見矜貴。而鞋踭的三間 Pull Loop 及皇冠標誌是聯乘型號的象徵，配合Goodyear Weltd縫合Itshide Commando橡膠大底，是為這個驟雨季節的全天候鞋履。

期待HOAX下一個十年聯乘（HOAX）

十年對本地小店來說，的確不容易，面對租金、經濟環境等種種問題，期待下一個十年的HOAX聯乘紀念設計。