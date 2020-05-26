【日本設計】《多啦A夢》50周年紀念郵票　回到元祖叮噹容貌？

卡通《多啦A夢》陪伴不少人成長，由70後到90後，甚至是00後的共同回憶。 不經不覺間《多啦A夢》原來已經面世50載。適逢這個難得的日子，日本郵局特意推出兩組《多啦A夢》50周年紀念郵票，藉此慶祝此一國寶級卡通人物的生辰。

《多啦A夢》50周年紀念郵票近日面世。（官方圖片）

是次推出的紀念郵票分成兩組，分別是「84 円郵票」及「63 円郵票」，「84 円郵票」出自原作者藤子·F·不二雄，而「63 円郵票」則由藤子·F·不二雄的「最後弟子」麥原伸太郎創作。

「84 円郵票」（官方圖片）

「84 円郵票」特意採用米黃作為郵票底色，藉此模仿70年代漫畫的粗糙質感。郵票中的多啦A夢亦採用了70年代面世時的版本：身型較為瘦削、線條亦較為俐落、樣子則比較憨厚，與今時今日大家在電視機所見到的版本有所不同。

在「84 円郵票」中，可以看到多個多啦A夢的經典動作如從大雄的抽屜中爬出、吃豆沙包、與大雄一起用竹蜻蜓、使用時光機等。其中一張更以多啦A夢撥打舊式電話作為主題，極具昭和年代的懷舊感，極具紀念價值。

「63 円郵票」（官方圖片）

「63 円郵票」則出自弟子麥原伸太郎之手。麥原伸太郎以「旅行」為主題，總共設計出十款帶有懷舊感的紀念郵票套裝。

本文初段第一張圖是此組郵票的封套，藉著正在步入隨意門的多啦A夢，帶領眾人一起期待封套中的內容。「63 円郵票」明顯比「84 円郵票」更貼近時下的版本，十款郵票分別呈現多啦A夢到日本名勝遊玩時的景象。透過郵票，大家能夠認得出幾多個名勝景點呢？

《多啦A夢》50周年紀念郵票於本月20日開始出售，「84 円郵票」限量200萬套，「63 円郵票」則僅限量發售100萬套。有興趣的朋友可以透過身處日本的親友，於日本郵局以及日本郵政網路商店代購。